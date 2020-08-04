Что происходит на Донбассе - штаб ООС раскрыл неутешительные детали

Новый режим прекращения огня на Донбассе действующий с 27 июля, однако это не мешает оккупационным войскам нарушать договоренности. Только за день во вторник, 4 августа, враг совершил три провокации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на возведение пресс-центре Операции Объединенных сил в Facebook.

По данным украинской стороны, бойцы ВСУ наготове к ответу, ситуация остается под контролем.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 3 обстрелы со стороны противника. В частности, по одному провокационных выстрела из гранатомета враг совершил у населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское", — отметили в штабе.

Ни один военнослужащий не получил ранений от редких обстрелов. Защитники Украины придерживаются договоренностей но не открывают огонь на вражеские провокации., Они выполняют боевые задачи.

"В частности, 134 неизвестных взрывчатых предметы нашли подразделения ДСНС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. В общем по распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади почти три с половиной гектара", — добавили в пресс-центре.

Также спасатели, которые входят в состав ООС, занимаются демонтажем зданий, которые повредили артиллерийские обстрелы. В течение предыдущих суток они восстановили 6 зданий.

Пожарные тем временем ликвидировали 34 возгорания, а 26 украинцев получили медицинскую и другого рода помощь на КПВВ.

Как сообщал ONLINE.UA, оккупационное командование на Донбассе не заинтересованы в поддержании нового режима тишины. Российские власти накануне опрокинула в ОРДЛО новую партию техники и вооружения. Речь идет также о боеприпасах, горюче-смазочные ресурсы и другую продукцию однозначно военного назначения.