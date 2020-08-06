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Путин столкнулся с новой серьезной проблемой - план Кремля снова под угрозой срыва

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Путин столкнулся с новой серьезной проблемой - план Кремля снова под угрозой срыва Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Планы команды российского главы Владимира Путина возобновить строительство скандального газопровода "Северный поток-2", по которому Москва намерена поставлять газ в Европу в обход Украины, снова сорвались. Российская компания МРТС, которая выполняла работы по укладке трубопровода на российской территории, отказалась достраивать "Северный поток-2" в Дании. В связи с этим уникальное российское судно-трубоукладчик "Фортуна", способное завершить строительство, выходит из проекта, и теперь не ясно, кто будет укладывать трубы на оставшемся датском морском участке. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на РБК.

"Компания не намерена принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом", — сообщили представители компании МРТС.

Единственным судном, которое способно достроить "Северный поток-2", остался трубоукладчик "Академик Черский", но его придется модернизировать, чтобы он смог самостоятельно завершить работы, а это значит, что сроки завершения строительства переносятся на неопределенный срок.

Как известно, несколько дней назад в Дании апелляционный суд не получил жалоб на решение, которое позволяет россиянам достроить Северный поток-2. При этом заблокировать российский проект по-прежнему пытаются США — недавно официально стало известно, что санкции вошли в план оборонного бюджета Штатов на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Согласно последним данным, документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, которые способствуют аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

Активно защищает "Северный поток-2" Германия. Команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель делает все возможное, чтобы помочь Путину достроить газопровод и даже пытается надавать на Вашингтон в попытке отговорить от новых ударов по Кремлю.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Польша нанесла мощный удар по России из-за "Северного потока-2".

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Дания, Северный Поток - 2, строительство, трубопровід
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