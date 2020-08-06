Путин внезапно изменил позицию относительно Крыма - что решили в Кремле

Команда российского президента Владимира Путина внезапно изменила планы по оккупированному Крыму. Со следующего года российское Министерство финансов предлагает снизить финансирование украинского полуострова, который РФ оккупировала в 2014 году. Речь идет о сокращении финансирования программы социально-экономического развития 2021-22 годов. Кремлю предлагают снизить траты на 8,5 млрд рублей (почти 116 млн долларов США). Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

В документе российского Минфина "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности", указано, что ранее Кремль планировал потратить на оккупиованный Крым в 2021 году почти 85 млрд рублей (более 1 млрд долларов), а в 2022 году более 90 млрд рублей. Но в финансовом ведомстве предлагают снизить финансирование на 10%.

Помимо Крыма Минфин предлагает в ближайшие три года снизить траты на Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также Арктическую зону. Траты на развитие Арктической зоны могут снизить на почти 11 миллионов рублей.

Как известно, Путин еще в 2014 году подписал социально-экономическую программу по оккупированному Крыму и Севастополю, в рамкой которой было запланировано выделать более чем 800 миллиардов рублей в развитие украинского полуострова. Действие данной программы недавно продлили до 2024 года.

Важно отметить, что тем временем российские силовики продолжают задерживать и пытать невинных крымчан, несогласных с политикой Кремли, и за всем этим стоит лично президент России Владимир Путин. Несмотря на это, переговоры по Крыму официальные Киев и Москва не проводят, так как у Путина не идут ни на какие условия команды Зеленского. Украину в крымском вопросе активно поддерживают международные партнеры, которые регулярно напоминают Москве о том, что Крым является украинским и что России придется заплатить большую цену за аннексию полуострова, что происходит уже сейчас благодаря введенным мощным санкциям против РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кремль изменил стратегию по Донбассу. Путин добивается единственной цели, чтобы Донбасс был фактически независимым, но формально находился в составе Украины и мог влиять на политику украинского правительства.