Это победа - еще одна страна приняла важное решение для Украины

Украинские дипломаты добились того, чтобы Черногория внесла Украину в зеленую зону и открыла свои границы украинским гражданам. Такое решение было принято 6 августа, спустя несколько дней после того, как власти Черногории разрешили въезд россиянам без ограничений, что вызвало возмущение у украинских властей. Теперь и украинцам можно въезжать в эту страну без каких-либо ограничений, что в украинском посольстве в Черногории назвали дипломатической победой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского дипведомства.

"Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою "зеленую зону" и разрешила въезд украинцам без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество", — говорится в сообщении посольства Украины в Черногории.

Ранее украинцы могли въехать в Черногорию только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. При этом туристам из Украины, которые ехали в Черногорию наземным транспортом, необходимо было предоставить тест на коронавирус с отрицательным результатом, который был сделан не позднее, чем за трое суток до пересечения границы.

Напомним, на данный момент для Украины открыли свои границы 38 стран, среди них популярные для украинцев Турция, Польша, Хорватия, Египет. Страны Евросоюза пока включили Украину в "красную" зону, для стран которой закрыты границы. Представители ЕС будут пересматривать этот перечень каждые две недели, чтобы добавить или исключить некоторые страны. Главным критерием для разрешения в Брюсселе определили уровень заболеваемости в отношении 100 тысяч населения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине начали действовать новые правила пересечения границы. По новым правилам украинцы и иностранцы, которые приезжают в Украину из красной зоны, должны либо пройти самоизоляцию в течение 14 дней, либо в течение суток сдать ПЦР-тест, либо предоставить результаты уже готового теста, сделанного не дольше, чем за 48 часов до пересечения границы — ранее признавались результаты ПЦР-тестов, которые были проведены только в украинских лабораториях.