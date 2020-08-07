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Минюст продаст тюрьму, где бунтовали заключенные - детали резонансного решения

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Минюст продаст тюрьму, где бунтовали заключенные - детали резонансного решения Розпродаж в’язниці (фото — minjust.gov.ua)

Министерство юстиции продолжает реализовывать анонсированного продажи по распродаже тюрем. Следующим лотом стала исправительная колония, расположенная в Одессе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Согласно обнародованным данным, речь идет о "Южную исправительную колонию № 51". Именно там в прошлом году взбунтовались заключенные.

"Колония пострадала в мае 2019 во время бунта осужденных. Ее просто подожгли, большинство зданий стали непригодными для пользования. Но площадь зданий огромная — более 4 гектара, в достаточно неплохом месте, центральном месте города Одессы. Мы этот объект также выставим на продажу, а полученные средства направим на развитие новой тюремной инфраструктуры. а другую часть направим в государственный бюджет на финансирование всех необходимых расходов ", — заявил министр Денис Малюська.

Что интересно, ведомство даже обнародовало расстояние от колонии к центру Одессы — 4 километра, и даже к морю — 3,5 километра.

Предыдущим, и первым в программе, лотом стал "Ирпенский исправительный центр (№ 132)". Он расположен совсем недалеко от Киева.

"Что вырастет на их месте — заводы, жилые комплексы, торгово-развлекательные комплексы — это уже не к нам, а к будущим владельцев и органов местного самоуправления, которые утверждают генпланы, ДПТ и выдают градостроительные условия и ограничения", — пояснил инициативу Малюська.

Как сообщал ONLINE.UA, с июня прошлого года ирпенская тюрьма находится в консервации. последних осужденных оттуда перевели еще год назад. Под распродажу подпадает исключительно недвижимость.

Известно, что министерство устраивает распродажу исключительно объектов, которые находятся в законсервированном состоянии — государство ими не пользуется, однако тратит средства на их содержание.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Минюст, розпродаж, в'язниці, Одесса, бунт
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