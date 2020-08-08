Гороскоп на 08 августа для всех знаков зодиака

Доверие Овна — как нервные клетки: практически не восстанавливается. прежде, чем говорить Овну, что он плохой, подумайте, что заставило его не быть хорошим по отношению к вам... никогда не обманывайте Овна, всегда говорите ему правду, какой бы горькой она не была. Овны очень редко прощают ложь... Овны никогда не были идеальными, начиная от внешности и заканчивая характером. Зато они всегда были собой.

Большинство Козерогов считают, что существует возрастная дискриминация: чем старше Козерог, тем больше он ребёнок. "Ну и что, что мне не 9 лет, — я тоже хочу попрыгать на батуте!" Козероги любят странных людей. Этот анекдот про Козерогов: "они не любят , когда к ним прикасаются просто так: или между вами что-то есть, или вы кот, или "не трогайте меня, пожалуйста"

Когда Раки счастливы, они не могут прекратить говорить. Но когда они грустят, из них не вытащить ни слова. одна из самых главных проблем Раков — это то, что они очень сильно привязываются к людям...

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 08 августа 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вы получите неожиданное письмо, причем с большой долей вероятности — по электронной почте. Оно в значительной мере изменит вашу личную жизнь. Впрочем, масштабы воздействия вы вполне можете контролировать, если будете готовы ко всему — на всякий случай.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Попытки сотворить в домашних условиях нечто, что в готовом виде продается в ближайшем магазине, безусловно, достойны, но сегодня их предпринимать не стоит. Замучаетесь.

Общий гороскоп для Овнов

Ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией. Если вы желаете, чтобы прислушались именно к нему, повремените с его обнародованием.

Бизнес-гороскоп для Овнов

С этого дня вам следует полагаться только на себя и ни на кого больше. Увы, помощь и сегодня, и в несколько последующих дней будет для вас в лучшем случае бесполезной, а в худшем — вредоносной. Следовательно, даже если вам и дают советы, выслушайте их, на последнее решение оставьте за собой.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче Овнам настоятельно рекомендуется позаботиться о здоровье своих ног, к примеру, провести сеанс массажа, чтобы значительно улучшить кровообращение, а также снять отеки и тяжесть в ногах.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 08 августа 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Находясь в непосредственной близости от пищи, всеми силами избегайте толпы, даже если она состоит из двух человек. Сегодня весьма велика вероятность столкновения, в результате которого может сильно пострадать ваш внешний вид. Свою неловкость, равно как и свой заказ, еще можно как-то контролировать, чтобы нанести минимальный урон своей одежде, но где гарантия, что тарелку с борщом не перевернет на вас официант, спешащий к другому столику?

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодняшний день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации схожей с вашей. Это не оставит вам времени на то, чтобы наделать собственных.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Не ограждайтесь от людей, которые хотят провести с вами свободное время, так вы рискуете остаться без друзей. Не создавайте себе новых проблем. В любой ситуации соизмеряйте, что вы можете получить, с тем, что рискуете потерять. Так вы сможете всегда понимать, что именно вам нужно.

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день ваше самочувствие будет относительно стабильным, однако это вовсе не означает, что им можно рисковать без опасения. Постарайтесь все же себя беречь и болезням в обиду не давать.

Любовный гороскоп для Тельцов

В этот день звезды желают вам терпения. Пожалуй, без этого качества вам трудновато будет находиться рядом с вашим любимым человеком дольше десяти минут. Впрочем, если вам удастся проявить чудеса выдержки, ваши старания вернутся вам сторицей. Вы не пожалеете!

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 08 августа 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Если вы немедленно не начнете добиваться желаемого, вы просто перестанете этого хотеть. Так что у вас есть выбор.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня не стоит сломя голову нестись подальше от дома. Проведите этот день в тишине и уюте собственного жилища. Последнее время вы провели в слишком большом напряжении, это не могло не сказаться на общем состоянии организма и психики.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодняшний день будет ознаменован непонятными событиями, происходящими в вашей личной жизни. Иногда вам будет казаться даже, что это всего лишь страшный сон, который вот-вот закончится. Однако закончится он вряд ли, если вы сами к этому усилий не приложите.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче полезно будет провести очистку организма, конечно, при условии, что ваше самочувствие вам это позволяет. Возможно, перед этим стоит проконсультироваться со знающим специалистом, чтобы выбрать подходящую методику.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Не слишком удачный день для любителей чая. Очень трудно будет найти место, в котором удастся выпить чашечку сего волшебного напитка приемлемого качества. Даже в, казалось бы, приличных местах будут норовить подсунуть какую-нибудь гадость, которую назвать чаем можно, лишь обладая большой фантазией. Ну, или маленькой совестью. Впрочем, ближе к вечеру удача вам улыбнется.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 08 августа 2020 года для Раков

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня вы можете поймать себя на ощущении, что вы уже давно остро хотите есть. При этом собраться и куда-то пойти будет задачей практически невыполнимой. Придется воспользоваться услугами доставки еды, если, конечно, вы не хотите к вечеру стать опасным для общества, ибо еще чуть-чуть, и вы начнете оценивать индивидуумов исключительно с гастрономической точки зрения. Закажите свинину — она наилучшим образом утолит ваш голод сегодня.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вам рекомендуется как-то одомашнить вашу рабочую обстановку. Например, принести на работу рамочку с фотографиями самых близких вам людей или домашние тапочки. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы и ваши коллеги почувствовали тепло и уют. Может, стоит их угостить чем-то?

Общий гороскоп для Раков

Оптимизм — вот что сегодня движет миром и, в частности, вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте окружающих — выдернут из розетки.

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня звезды рекомендуют Ракам принять расслабляющую ванну и постараться снять в ней все напряжение, накопившееся за неделю. Только в этом случае ваше выздоровление будет куда более стремительным.

Любовный гороскоп для Раков

В этот день вам стоит забыть об объективности и судить о вашем любимом человеке исключительно с субъективной точки зрения. В конце концов, быть с ним именно вам и никому кроме вас, а значит, при личном контакте никакие объективные нормы и принципы вам не помогут.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 08 августа 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день ваша интуиция может оказаться вам очень ценным советчиком, особенно если учесть тот факт, что голос разума не всегда сможет ответить на вопросы касательно вашего здоровья. Он просто будет не в курсе.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня ваш любимый человек будет способен на любое безумство во имя любви, поэтому вы активно можете этим пользоваться в своих корыстных целях. Впрочем. в рамках приличного и доступного. Звезду с неба вам вряд ли достанут, разве что вы снарядите его в специальную экспедицию с этой целью.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами. Посему стоит либо переделать все в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать на этот день.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодняшний день может принести с собой заметные расходы, причем ничего капитального для этого покупать будет не обязательно. И так справитесь. Решайте сами, стоит ли включать в эти затраты и роскошный обед, раз уж им все равно предстоит случиться, или на нем-то вы и хотите сэкономить. В любом случае предпочтительна речная рыба и фрукты семейства цитрусовых.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня от того, сколько мест вы успеете посетить, будет зависеть то, как скоро вы сумеете справиться с необходимостью уладить одно важное дело. Ваша оперативность поможет в кратчайшие сроки собрать всю необходимую информацию и документы, чтобы успеть всё сделать вовремя.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 08 августа 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Сегодня в цене будут уши, готовые выслушать, понять, в нужный момент кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, они наверняка окажутся вашими.

Гороскоп здоровья для Дев

Девам, вероятно, следует помочь работе своей печени. Кроме общих правил правильного питания вам следует обратить внимание на мандарины, ведь они могут помочь справиться с этой проблемой.

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодня вас должно окружать как можно больше всего светлого и воздушного. Кушать в связи с этим стоит безе, взбитые сливки (белей и воздушней просто некуда), прочие молочные и кисломолочные продукты. Мясу лучше предпочесть любой вид рыбы, но если рыбу есть категорически не хочется — берите птицу. Желательно — ту, что умела летать, курица или индюшка в этом отношении — выбор не лучший.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вашему любимому человеку будет вовсе не просто понять, почему его ожидания касательно вас не сбываются с завидным постоянством. Как будто вы специально делаете все ровно наоборот. Постарайтесь объяснить ему, что его вины в этом нет: просто обстоятельства так складываются.

Бизнес-гороскоп для Дев

Вы слишком зациклились на вашей узкой сфере деятельности? Тогда настала долгожданная пора, чтобы начать больше внимания уделять другим ее аспектам и стараться держать мысли в тонусе, придумывая новые и новые задания, отличные от предыдущих. Развивайте свои логические способности.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 08 августа 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

В этот день вам довольно трудно будет смириться с какой-то вредной привычкой вашего любимого человека. Она будет вас раздражать настолько, что периодами вам даже будет хотеться накричать на вашу половинку. Однако делать этого не стоит: спокойный разговор будет куда эффективнее.

Кулинарный гороскоп для Весов

Пожалуй, звезды не рискнут сегодня порекомендовать вам сократить количество принимаемой внутрь пищи. Но вот уменьшить количество различных потребляемых в пищу ингридиентов, пожалуй, стоит. По этой причине лучше отказаться от всевозможных салатов Оливье и прочих винегретов. А вот спагетти с пармезаном нынче придется очень кстати. Только именно с настоящим пармезаном — замены ну совершенно недопустимы.

Общий гороскоп для Весов

Спорить сегодня будет бесполезно, самым лучшим решением будет уступить. Пытаясь отстоять свою позицию, вы лишь потеряете время и истратите массу нервной энергии.

Бизнес-гороскоп для Весов

Не обсуждайте кого-то из своих коллег с другими. Ваши надежды, что кто-то разделит ваше негодование и примет вашу сторону в конфликте, скорее всего, так и не оправдаются, а вы лишь приобретёте репутацию интригана и сплетника. Разве это вам нужно в и без того непростой ситуации?

Гороскоп здоровья для Весов

Весы рискуют переоценить свои силы и схватиться за вес, здорово превышающий их грузоподъемность. Чем это грозит вы знаете и вами, так что не спешите и не жадничайте. Всегда можно найти альтернативное решение.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 08 августа 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Не нужно сегодня ходить ни в дешевые кафе, ни в дорогие рестораны, ни даже в Макдональдс. Есть нынче следует либо дома, либо даже непосредственно на рабочем месте, большой, дружной и веселой толпой. В качестве еды сойдут и борщ домашнего приготовления, и котлеты с картошкой, и даже манные котлеты с киселем. Если же домашней еды под рукой не окажется — ну, что делать... Заказывайте готовую, с доставкой. Из тех же кафе да ресторанов.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Этот день звезды советуют вам посвятить себе любимому. Порадуйте себя, не отказывайте себе в удовольствиях, ведь вы так долго трудились, жертвовали собой, отказывались от радостей жизни... Если это не про вас, то отдыхать вам не обязательно.

Общий гороскоп для Скорпионов

Вы, возможно, замахнулись на что-то, слишком сильно превышающее ваши возможности. В целях сохранения времени и сил стоит пересмотреть необходимость достижения цели именно в том виде, в котором вы ее перед собой поставили.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня благоприятный день для совместного шоппинга с вашим любимым человеком. Даже если ему это занятие не покажется особенно интересным, вместе вы справитесь за гораздо меньший отрезок времени и купите гораздо больше вещей, одинаково полезных для обеих сторон.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче доверяйте своей интуиции, особенно если рекомендация или поставленный диагноз врачей кажется вам необоснованным. Коль возникли сомнения, лучше будет перепроверить всё ещё раз.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 08 августа 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

В этот день вам просто необходимо окружить себя максимальным количеством дорогих вам людей. Любимый человек, родители, родственники... Если любимых людей больше, чем один, то лучше выбрать общество наиболее любимого: в этот день не стоит себе отказывать в удовольствии быть лишь рядом с теми, кто вам действительно приятен.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Блюда, которые вы будете сегодня употреблять в пищу, должны быть столь же горячи, как ваш огненный и неуправляемый темперамент. Великолепно подойдут грибы с картошкой и луком. Только не забудьте, что они должны быть посыпаны сыром. Ну и, разумеется, без сметаны обойтись тоже не удастся. Из напитков предпочтение следует отдать или горячительным, или просто горячим...

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день вам следует уделить внимание вашему кишечника, в частности, профилактике воспалительных заболеваний. Для достижения этой цели попробуйте употреблять достаточное количество свежих овощей.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Не спешите сегодня делать поспешные выводы во всех аспектах вашей жизни. Поспешишь — людей насмешишь, об этом вы помните прекрасно. Пусть все проблемы с работой решаются медленно, плавно и постепенно. Тем более, что в выходной день по-другому при всем желании и не получится.

Общий гороскоп для Стрелецов

Ваша манера действий впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся. По-видимому, не стоит. Расслабьтесь.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 08 августа 2020 года для Козерогов

Гороскоп здоровья для Козерогов

Сейчас вам может понадобиться ваше терпение, поскольку, весьма вероятно, что проводимое лечение не даст таких молниеносных результатов, на которые вы обычно рассчитываете. Поэтому возьмите себя в руки и действуйте по рекомендациям врача.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня вам придется довольно много напрягать мышцы, отвечающие за речь. Поскольку они же, заодно, задействуются и в процессе жевания, поупражняйте их пережевыванием мяса. Откусывать лучше от большого куска, котлеты или гуляш не подойдут, предпочтительна целая баранья, к примеру, нога. Ногу телячью вам, пожалуй, целиком съесть не удастся, а только понадкусывать это, как-то неэстетично.

Общий гороскоп для Козерогов

Ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только надо ли спешить?

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вашим основным профессиональным инструментом станет блестящее и неповторимое чувство юмора. Без него работа будет не только неинтересна, но и крайне неэффективна, так что обновите свой арсенал шуток — они понадобятся.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня ваш любимый человек будет непреднамеренно вас обижать. В его планах такое действие стоять не будет, однако все будет получаться нечаянно, само собой, в независимости от его желания или нежелания. Постарайтесь не обижаться: он же, в конце концов, не нарочно.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 08 августа 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня ваш любимый человек предложит вам принять участие в каком-то довольно сомнительном мероприятии, которое вам вряд ли придется по нраву. Однако кто не рискует, тот не пьет шампанского: почему бы, в конце концов, и не попробовать сделать что-то вопреки разуму?

Гороскоп здоровья для Водолеев

Если до этого с вашим самочувствием были какие-либо проблемы, то в что день, скорее всего, вы сможете почувствовать некоторое улучшение. Продолжайте лечебные меры, чтобы стабилизировать и ещё улучшить своё состояние.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

И снова бой, покой нам только снится. Сегодня постарайтесь не бросаться сразу в омут дел и срочных поручений. Действуйте размеренно и обдуманно, не тратьте понапрасну свои силы. И уж тем более не позволяйте никому выводить вас из недавно обретённого душевного равновесия.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам следует доверять первому впечатлению и принимать за основу своих дальнейших действий то решение, которое первым пришло в вашу голову. Потому, если с утра пораньше вам внезапно придет в голову, что на обед недурно бы откушать свежезажаренного на открытом воздухе шашлычка, идеальны вариантом развития событий будет именно поездка загород. Так что остерегайтесь подобных мыслей, холодно же.

Общий гороскоп для Водолеев

Вы щедро одарены от Бога, однако ваши таланты давно пылятся и усыхают на полках. Поищите им применение.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 08 августа 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимание, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о ее решении сейчас, покуда этот вопрос не стал жизненно важным.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Тяжелый день для тех, кто окажется у вас под началом. Более того, вы наверняка попытаетесь простереть свою руководящую десницу еще и над теми, кто теоретически вам неподконтролен. Может и получиться, если сумеете успеть извлечь из этого пользу — будет неплохо.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня для вас будет существовать всего два мнения: ваше и неправильное. И вы, конечно, будете убеждать вашего любимого человека разделить ваше, правильное мнение. Однако его видение мира может весьма серьезно отличаться от вашего, поэтому все ваши попытки могут окончиться неудачей.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Вечный вопрос о том, что первично — курица или яйцо, сегодня будет решаться в пользу яиц. Позаботьтесь о том, чтоб они были в вашем холодильнике — пригодятся.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня вам стоит обратить пристальнейшее внимание на то, что именно у вас болит и почему. Сделайте все возможное для того, чтобы доказать своему организму, что болеть ему сейчас совсем ни к чему!