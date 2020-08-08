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С 8 августа - Кабмин принял экстренное решение из-за ситуации в Украине

Украина | Читати новину українською
С 8 августа - Кабмин принял экстренное решение из-за ситуации в Украине Фото: kmu.gov.ua

С субботы, 8 августа, Кабмин перешел на чрезвычайный режим работы, в связи с чем уже сегодня чиновники соберутся на экстренное заседание из-за стремительного ухудшение эпидемической ситуации с коронавирусом в Украине. К правительству утром срочно обратился президент Украину Владимир Зеленский. Он поручил безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным и обеспечить медицинские учреждения всем необходимым оборудованием для лечения украинцев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал и Офис президента.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительства мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", — говорится в поручении Зеленского.

Президент попросил Кабмин усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий и пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Правительство экстренно отреагировало на поручение президента. Сегодня, 8 августа, чиновники соберутся на внеочередное заседание, где рассмотрят вопрос ухудшения ситуации с эпидемией в различных регионах страны. В частности, вопрос об эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19.

"Правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", — сообщил о решении Кабмина глава правительства Денис Шмыгаль.

Как известно, накануне Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) провела заседание, на котором пересмотрела разделение регионов по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19. С красной зоны исключены города Луцк и Тернополь.

"Было принято решение — и показатели позволяют это сделать — по переводу города Луцк из красной зоны в оранжевую, а город Тернополь — из красной зоны в желтую. Оба решения вступают в силу 8 августа", — уточнил глава Минздрава Максим Степанов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 8 августа в Украине зафиксирован новый абмолютный антирекорд по коронавирусу. За последние сутки в стране подтверждено 1489 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 79750 человек, из них 1852 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 43055 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 33843 украинцев продолжают болеть.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Кабмин, Владимир Зеленский, коронавірус, пандемия, эпидемия, карантин, последние новости о коронавирусе, Украина
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Обновлено:10:11, 08.08.2020

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