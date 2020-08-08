С 8 августа - Кабмин принял экстренное решение из-за ситуации в Украине

С субботы, 8 августа, Кабмин перешел на чрезвычайный режим работы, в связи с чем уже сегодня чиновники соберутся на экстренное заседание из-за стремительного ухудшение эпидемической ситуации с коронавирусом в Украине. К правительству утром срочно обратился президент Украину Владимир Зеленский. Он поручил безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным и обеспечить медицинские учреждения всем необходимым оборудованием для лечения украинцев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал и Офис президента.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительства мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", — говорится в поручении Зеленского.

Президент попросил Кабмин усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий и пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Правительство экстренно отреагировало на поручение президента. Сегодня, 8 августа, чиновники соберутся на внеочередное заседание, где рассмотрят вопрос ухудшения ситуации с эпидемией в различных регионах страны. В частности, вопрос об эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19 .

"Правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", — сообщил о решении Кабмина глава правительства Денис Шмыгаль.

Как известно, накануне Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) провела заседание, на котором пересмотрела разделение регионов по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 . С красной зоны исключены города Луцк и Тернополь.

"Было принято решение — и показатели позволяют это сделать — по переводу города Луцк из красной зоны в оранжевую, а город Тернополь — из красной зоны в желтую. Оба решения вступают в силу 8 августа", — уточнил глава Минздрава Максим Степанов.