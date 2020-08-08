Трамп решил снова уступить Путину - что случилось

Американский глава Дональд Трамп пошел на очередные резонансные уступки главе Кремля Владимиру Путину. На этот раз глава Белого дома решил прекратить размещение 700 морских пехотинцев в Норвегии, куда они были направлены для сдерживания угрозы наступления со стороны Российской Федерации. В корпусе морской пехоты США уверили, что прекращение ротации американских военных в Норвегии не связано с сокращением войск в Германии, которое называют главным политическим провалом Трампа. По данным военных, морские пехотинцы теперь будут перебрасываться из Соединенных Штатов в Норвегию для проведения обучения с норвежскими войсками. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на CNN.

"Морские пехотинцы будут размещаться в Норвегии на менее длительный период, чтобы лучше синхронизировать свою подготовку с норвежскими войсками и обеспечить более широкие возможности для крупномасштабных тактических учений подразделений морской пехоты",— прокомментировал представитель сил морской пехоты США в Европе решение Трампа.

Важно отметить, что Россия жестко протестовала против увеличения присутствия американских морских пехотинцев в Норвегии, которая остается единственным союзником НАТО, имеющим общую границу с Россией. В Кремле угрожали, что этот шаг приведет к тому, что Норвегия станет мишенью российских военных.

В МИД РФ уже также отреагировали на решение США. В команде Путина не верят, что Трамп выведет пехотинцев из Норвегии — там считают, что под предлогом совместных учений с норвежцами американцы , наоборот, значительно укрепят свои позиции в этой стране.

Как известно, США еще в 2018 году направили в Норвегию 700 морских пехотинцев. Это развертывание рассматривался как ключ к повышению способности американских военных готовиться к арктической войне и неоднократно цитировался генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом как свидетельство американской приверженности обороне Европы. При этом администрация Трампа критиковала Норвегию за то, что она не выполнила рекомендаций НАТО и не увеличила целевой показатель расходов на оборону до 2% своего ВВП.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Трамп сделал очередной подарок Путину, из-за чего в США бьют тревогу.