Гороскоп на 09 августа для всех знаков зодиака

Когда Дева что-то спрашивает — лучше ответить правду, так как очень велика вероятность, что она уже знает ответ. мудрость Дев в совокупности с хитростью даёт такой эффект, какой не может дать ни одно высшее образование. цените Дев, которые дают вам второй шанс. Это значит, что их любовь настолько сильна, что сердцу хватает сил дать вам новую попытку. Дева никогда особо не переживает о том, что в её судьбе много трудностей. Она их, как вообще все в своей жизни, использует для продвижения вперёд. лучшее окончание спора с Девой — притвориться мёртвым.

Овны — знак Зодиака, который не отличается эгоизмом. Овны просто умеют жить для себя, что вовсе не означает их высокомерие — попросту люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, не считают необходимым улыбаться абсолютно всем и каждому. Кроме этого, Овны не дерзкие — просто они не лезут за словом в карман; и конечно же совсем не ревнивые — они привыкли быть единственными.

При знакомстве со Стрельцом желательно — и обязательно, если Стрелец становится вашим близким человеком — выяснить, что именно для этого Стрельца на самом деле является справедливостью. И никогда не задевать эту справедливость, — себе дороже, поверьте. Стрельцы любят руками. Им нужно вас трогать, гладить, щупать, тыкать пальцем в бок или щекотать. Не трогает — не любит. если Стрельца с друзьями-подружками (тоже Стрельцами или Овнами, или Скорпионами) собрать вместе и напоить, то их можно отправлять на войну в качестве психологического оружия, чтобы противник потерял ориентацию во времени и пространстве — и боеспособность :)) Стрельцы-женщины многому полезному для современной жизни научились у мужчин: вышибать клин клином, уходить от ответа, не перезванивать, выбирать лучшее и получать удовольствие, — однако, их за это часто упрекают все те же мужчины...

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 09 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 09 августа 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче удачно пройдет лечение кожных проблем. Может, совсем вы от них и не избавитесь, но лучше станет.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам будет непросто смириться с тем, что вы вовсе не незаменимы. Главное — не опускайте руки, соберитесь и с неизменным упорством идите к поставленной цели. Тогда вы будете вне конкуренции.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Вашей любезностью могут беззастенчивейшим образом воспользоваться сегодня. Если некто просто на халяву поест в компании с вами, считайте, что вы легко отделались. Посему приглашение немного назойливого собеседника на обед, вероятно — не худший способ от него отделаться, если таковой вас беспокоит, так и поступайте. И закажите ему что-нибудь вроде сливочной тянучки на десерт. Чтобы болтал поменьше.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня ваше мнение о вашем любимом человеке кардинально поменяется, причем он вряд ли об этом догадается сразу. Не спешите, впрочем, чересчур поспешно судить о нем по новой. В конце концов, вы тоже не безгрешны и можете ошибаться.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 09 августа 2020 года для Тельцов

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Оставшись дома, вы не сможете отдохнуть как следует — нужно обязательно что-нибудь учудить. Одному это обычно не под силу, пригласите коллег из числа наиболее приятных в общении и оттянитесь по полной вместе.

Любовный гороскоп для Тельцов

Этот день может принести сомнения и беспокойство. Вы можете всю ночь проворочаться, пытаясь отрепетировать предстоящий вам разговор, или, напротив, обдумывая то, что услышали накануне. Постарайтесь все-таки немного поспать.

Общий гороскоп для Тельцов

Вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня как раз лучше придерживаться собственного мнения и не уступать позиций.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

На столе сегодня должно быть много небольших квантов еды. Желательно — разнообразных. Если будете готовить самостоятельно — вспомните о существовании таких удобных форм, как канапе и тарталетки для салатов. Если же вам предстоит раздумывать, куда пойти поесть — смело выбирайте заведение со шведским столом.

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день особого внимания с вашей стороны могут заслуживать ваши почки. Постарайтесь не переохлаждаться, и предпочтите прочим напиткам зеленый чай.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 09 августа 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Нынче вам вряд ли удастся кого-то в чем-то убедить. Ну и не пытайтесь, лучше чаю выпейте, с плюшками. Желательно — с корицей, можно также с изюмом. А вот ореховые кушать не стоит, особенно если эти орехи — грецкие. Может невзначай попасться кусочек скорлупы. Из этих же соображений не следует есть и другие блюда, в которых использован этот вид орехов.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вам будет прекрасно удаваться то, что требует изящных решений, игры ума и прочих тонкостей. Вывод: за колющие, режущие, а главное — за тяжелые предметы лучше не браться.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Нынче вы можете оказаться перед непростым выбором — вполне вероятно, что потребность ваших друзей в вашем внимании окажется в противоречии с вашими деловыми планами. Отмахнуться вы не сможете ни от того, ни от другого. Как собираетесь выкручиваться?

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вашему любимому человеку захочется сказать вам что-то очень приятное, чего он вам никогда раньше не говорил. Отнеситесь к этому с уважением и пониманием, оцените его старания и желание доставить вам духовное удовольствие. Тогда он будет впоследствии стараться доставлять его вам чаще.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день, если у вас есть хоть малейшая возможность отдохнуть, воспользуйтесь ею, поскольку у представителей вашего знака сегодня возрастает риск головных болей.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 09 августа 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня не стоит поддаваться на уговоры и нестись куда-то подальше от дома. Ваш организм настойчиво требует полного расслабления. Поэтом если у вас есть хоть какая-то возможность в этот день поработать дома или не работать вообще — используйте ее обязательно. Или изобретите.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня для Раков самое главное — не волноваться и сохранять бодрость духа во что бы то ни стало. Тогда и здоровое тело для вмещения здорового духа не заставит себя долго ждать — обязательно появится.

Любовный гороскоп для Раков

В этот день вам очень захочется пожалеть вашего любимого человека: приласкать, приголубить, объяснить, что все обязательно будет хорошо, и совсем скоро... Однако многие воспринимают жалость как унижение их достоинства. Прежде чем дать волю чувствам, убедитесь, что ваша половинка так не считает.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодняшний день будет достаточно удачен для тех, кто склонен к идее раздельного питания. Но даже если вы такими вещами не увлекаетесь, воздержитесь от многокомпонентных блюд, особенно — салатов с майонезом. Гораздо лучше усвоится еда, подаваемая на массе отдельных тарелочек — по продукту на каждой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 09 августа 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вам покажется, что ваш любимый человек очень зависит от вас и без вас не способен на какое бы то ни было решительное действие. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы избавить его от этой зависимости и внушить ему чувство собственной значимости.

Общий гороскоп для Львов

Вы сегодня будете чрезмерно чувствительны ко всякого рода тайнам, секретам и прочим интригующим вещам. Не лезьте в авантюры, лучше почитайте детективчик.

Бизнес-гороскоп для Львов

Вам сегодня стоит расслабиться и постараться вообще ничего не делать. Даже чай лишний раз не заваривать, с дивана лишний раз не вставать. У вас вскоре начнется слишком напряженный период, и в последние дни перед его наступлением стоит накопить силы.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день вам рекомендуется пойти в баню. Можете не экспериментировать с перепадами температур и вениками — просто немного здорового пара вам точно сейчас не повредит. Да и хорошая компания тоже.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня весьма желательно воздержаться от употребления алкогольных напитков, что, конечно, может несколько напрячь, особенно к вечеру. Упускаемое можно наверстать за счет еды — хороший ужин вряд ли сможет вам навредить. Главное — не кушать в одиночестве.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 09 августа 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Сегодня удачный день, чтобы одним махом разобраться с немалым количеством отложенных до лучших времен дел. Если же вечером, в порядке отдохновения от трудов праведных, вам захочется осчастливить кого-нибудь своим присутствием — не сомневайтесь, вас будут рады видеть.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день постарайтесь воздержаться от приема алкоголя, ведь это не только может привести к серьезному сбою в работе вашей печени, но также способно спровоцировать нехватку многих полезных элементов в вашем организме.

Бизнес-гороскоп для Дев

Если вы давно искали возможность, чтобы дать ход новым достаточно сложным и трудоёмким предприятиям, вы сегодня сумеете найти такую лазейку. Стоит вам немного потрудиться и проявить во всём своем блеске организаторские способности, как сами увидите, всё наладится само собой.

Любовный гороскоп для Дев

Девам звёзды категорически не советуют читать домашним нотации и устраивать дискуссии на пустом месте. Спорьте по вопросам глобального характера, мелочи явно не стоят того, чтобы из-за них ссориться. Если же вы продемонстрируете упорство и постоянство в защите своей точки зрения по вопросу, который никак нельзя назвать ерундовым — вас лишь зауважают.

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодня у вас наверняка найдется повод для того, чтобы немного себя похвалить. Вы это заслужили — так не ждите милостей от окружающих — сделайте все самостоятельно. Есть, что отметить — отмечайте. Некогда ходить по ресторанам, да еще и с толпой коллег? Горка канапе с оливками, сыром и ветчиной и пара бутылок красного вина легко создадут атмосферу праздника в любой обстановке.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 09 августа 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

Этот день лучше всего было бы посвятить себя йоге и медитации. Пусть даже это будет происходить и в домашних условиях, создайте себе неповторимую атмосферу гармонии и выберите для себя необходимые вам упражнения. Следите за дыханием.

Любовный гороскоп для Весов

Вы сегодня будете настолько убедительны, что сопротивляться вашей воле будет решительно невозможно. Ваша задача — найти своей воле достойное применение — вы же не хотите просто прослыть самодуром, не так ли?

Общий гороскоп для Весов

Сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас, зачем же откладывать?

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня перед вами встанет сразу несколько серьезных задач, которые придется решать одновременно. Если вы не тренировались быть многостаночником с раннего детства, проблемы с этим могут возникнуть нешуточные, поэтому не бойтесь делегировать полномочия и делиться своей работой с теми, кто в состоянии выполнить ее не хуже вас.

Кулинарный гороскоп для Весов

Рыбный день. Подходит для всего морского и речного, будь то рыба обыкновенная, белая, красная, кистеперая, или раки, крабы, водоросли, устрицы и даже русалки. Впрочем, вкусовые качества мяса последних вызывают некоторые сомнения, да и общественность может посчитать вас людоедом — лучше все-таки ограничиться тривиальным коктейлем из креветок и мидий, жареной форелью и салатом с тресковой печенью.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 09 августа 2020 года для Скорпионов

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам не стоит отправляться в длительные поездки, а вот прогулки на городу будут просто чудесными. Сходите в музей или на выставку, а заодно вспомните, когда вы были там в последний раз? Чем бы вы ни занялись, не перетруждайтесь, но всё же попробуйте провести это время с пользой для себя.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче звезды не рекомендуют Скорпионам садиться на диету и каким-то образом ограничивать себя в еде, однако если вы чувствуете, что ну совсем не хотите притрагиваться к тому или иному блюду — и не притрагивайтесь.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Мирное течение вашей личной жизни сегодня может быть нарушено — вам помешает нечто совершенно неожиданное. Событие это, однако, может обернуться вам на пользу, сблизив вас с тем, кто будет при этом присутствовать.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Отличный день для того, чтобы как следует посидеть за столом, сопровождая неспешное поглощение пищи с приятной беседой, желательно — творческого характера. Подойдут для обсуждения также проблемы глобального характера, однако, лишь в том случае, если собеседники в целом придерживаются одной и той же позиции. Серьезные словесные баталии будут излишни. А заедать все это лучше всего традиционными закусками — селедкой под шубой, салатом оливье... Чем запивать, и так понятно.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня ваше настроение может стать наиболее заразным недугом на этой многострадальной земле. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 09 августа 2020 года для Стрелецов

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче у Стрельцов возможны отеки ног, поэтому если вы много времени проводите сидя, то не забудьте принять необходимые меры, чтобы не допустить этого. Возможно, стоит немного уменьшить количество потребляемой жидкости.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы не можете себе позволить отступить на пути к тому блюду, которое избрали для вас звезды. А пророчат вам баранью ногу, да не простую, а запеченную с имбирем и горгонзолой, приправленную красным вином и поданную с фаршированными шампиньонами. Впрочем, даже если вы окажетесь не согласны с выбором астрологов, путь к тому, чем вы решите заменить его, также должен быть пройден по прямой.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы будете хозяином положения. Вы получите именно то, что хотите и тогда, когда этого желаете. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня звезды не рекомендуют вам даже пытаться помочь кому-либо в его трудах. Вам и собственных забот будет вполне достаточно — к чему вам еще и чужие? К тому же вам не удастся ни оказать реальную помощь, ни поднять свой авторитет, ни исправить свою самооценку. А уж настроение точно испортится.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку захочется стать вам еще ближе, еще роднее, еще необходимее. Он приложит для этого все возможные и невозможные усилия. А вы постарайтесь его подбодрить на нелегком пути к вам навстречу, чтобы этот путь не казался ему таким сложным и тернистым.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 09 августа 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

В ваших руках даже самое привычное блюдо нынче может стать шедевром, о котором будут вспоминать грядущие поколения. И совершенно не обязательно, чтобы оно было приготовлено вами лично. Ваша способность воспеть вкусовые качества поедаемого будет настолько исключительна, что повар растает от счастья, а другие едоки охотно поверят, что едят истинную амброзию. Вы сегодня — просто идеальный гость.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Сегодня ваши представления о масштабах вашего заболевания могут быть в значительной мере преувеличены или преуменьшены. Достоверную информацию вам смогут дать только врачи и измерительные приборы вроде градусника.

Любовный гороскоп для Козерогов

В этот день ваш любимый человек будет старательно скрывать от вас свои чувства по отношению к вам, однако у него это не получится: все будет прекрасно читаться в его глазах. Постарайтесь увидеть в них истину, и не мучить вашу половинку подбором слов. Нужных не найдет, даже если очень захочет.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вас будет удивлять практически все. Вы как ребенок готовы задавать вопросы типа "Почему крокодил зеленый?". Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут, однако не упустите возможность узнать что-нибудь новое.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Не будьте сегодня столь скептически настроены по отношению к тому, что вы делаете во время вашего рабочего дня. Вполне возможно, скепсис ваш аукнется вам в ближайшее время самым неприятным для вас образом и неблагоприятно скажется на вашей карьере или атмосфере в рабочем коллективе.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 09 августа 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Не отчаиваетесь, если ваши планы оказались неосуществимы, это не более чем повод начать строить новые. Просто учтите прошлые ошибки — и в этот раз звезды, возможно, будут к вам несколько более благосклонны.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам захочется перевернуть страницу и начать новую жизнь. Возможно, ваш любимый человек в эту новую жизнь войдёт с вами вместе — а может быть, и нет. Всё зависит как от его, так и от вашего желания. Честно себе и ему распишите перспективы подобного события — и подумайте, что с этим делать.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день не самое лучше время для закаливающих процедур, поскольку вы можете только усугубить сложившуюся ситуацию. Постарайтесь укреплять иммунитет другими способами, менее радикальными.

Общий гороскоп для Водолеев

Не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный покуда беспорядок в нечто, больше смахивающее на первозданный хаос.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Еда не должна никоим образом помешать вашим планам сегодня. По видимому, вам стоит довольно плотно позавтракать, чтобы в течение дня не отвлекаться на такие пустяки, как мысли о пище. Однако, если мысль о завтраке, тем более плотном, представляется вам чересчур экстраординарной, вы вполне можете решить проблему необходимости приема пищи при полном отсутствии времени на это, выбрав что-нибудь особо калорийное. Нет, не шоколадку — что это за еда для взрослого человека? Гусятину, например.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 09 августа 2020 года для Рыб

Любовный гороскоп для Рыб

Будьте терпимы к ошибкам и промахам вашего любимого человека. Он сегодня вполне может быть не в духе и вообще витать в облаках. Это никак не отразится на его отношении к вам, а вот на поведении — весьма и весьма. Что ж, неплохая возможность почувствовать себя любящей и мудрой матерью безалаберного ребенка.

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче уделите особое внимание уходу за своими волосами. Сколь бы внимательны вы ни были к ним обычно, сейчас стоит сделать еще больше. Не пожалеете. Если же обычно вам на них наплевать, так хоть расчешитесь.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня будет невероятно предприимчивы, уверены в себе, спокойны и терпеливы. Под таким натиском ваших фантастических достоинств ваши деловые партнёры просто не в состоянии будут устоять и обязательно согласятся на ваши условия. Поэтому сегодня и в последующие дни деньги сами будут плыть к вам в руки!

Кулинарный гороскоп для Рыб

Вы давно последний раз делали компот? Как, вообще никогда не делали? Непременно займитесь — вам понравится.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня ваше мнение может внезапно измениться на противоположное. Не стоит пугаться подобной изменчивости, вы тут ни при чем, просто день такой.