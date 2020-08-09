Будете отвечать - Лукашенко шокировал угрозами в день выборов в Беларуси

Выборы в Беларуси состоялись. Об этом 9 августа сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, которая уточнила, что явка избирателей на данный момент составляет 54%. При этом, как утверждают в ЦИК, на досрочном голосовании, которое состоялось 4−8 августа, проголосовало рекордное количество избирателей — более 41%. На президентских выборах уже проголсоовал и действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, который правит страной уже 26 лет и планирует продлить свое президентсво на следующий срок. После этого он ответил на вопросы журналистам, через которых обратился к своим соперникам и представителям оппозиции, передает ONLINE.UА со ссылкой на TUT.by.

Белорусский президент уверил, что репрессий в отношении сторонников оппозиции не было и не будет. При этом он предупредил, что если оппозиционеры будут нарушать закон, то будут отвечать.

"Мы еще мягко отвечаем, мягко. И честно вам скажу, что всегда сдерживал правоохранителей: "Не надо!". Повторить, что я им сказал? "Они ничего не стоят, чтобы против них предпринимать какие-то репрессии". Извините, что я вам открыл этот секрет. Ничего не стоят с точки зрения политики", — заявил Лукашенко.

Нынешний лидер Беларуси также подчеркнул, что готов к диалогу с оппонентами власти, но на провокации ответ будет соответствующим образом.

"Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу. И отношение соответствующее. А если вы провоцируете, получите в ответ то же самое. Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого", — предупредил Лукашенко.

Говоря о протестах в Беларуси в преддверии выборов, Лукашенко отметил, что ситуация может и дальше накаляться. Президент Беларуси считает, что ее нельзя недооценивать, но при этом он убежден, что нет никаких оснований для того, чтобы страна с завтрашнего дня была ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну.

Важно отметить, что в день выборов в Беларуси жители страны жалуются на проблемы с интернетом — с утра в соцсетях пользователи сообщают, что мессенджеры, в частности Telegram, работают с перебоями, а также затруднен доступ к YouTube. В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая считается главной конкуренткой Лукашенко, заявили о задержании семи человек из команды накануне и в день голосования на выборах.

Напомним, на президентский пост в Беларуси в 2020 году претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Среди кандидатов: жена задержанного блогера Светлана Тихановская, оппозиционер Андрей Дмитриев, бизнесмен Сергей Черечень и экс-депутат парламента Анна Канопацкая. Также в бюллетенях имеется графа "Против всех".

Ранее ONLINE.UА сообщал, что выборы в Беларуси 9 августа начались с резонансного скандала.