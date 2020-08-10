В ВОЗ поразили заявлением о вакцине против коронавируса

С начала пандемии коронавируса эффективного лекарственного препарата от COVID-19 медикам так и не удалось найти — единственным способом победить инфекцию на сегодняшний день остается вакцина, которую разрабатывают во многих странах мира. Но для того, чтобы весь мир мог получить этот эффективный инструмент борьбы с коронавирусом, нужны большие инвестиции в размере 100 млрд долларов, из которых выделено всего 10 процентов. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус бьет тревогу из-за того, что существует огромный разрыв между средствами, необходимыми для борьбы с пандемией COVID-19 , и средствами, которые на нее выделены. Об этом он заявил 10 августа на брифинге в Женеве, передает ONLINE.UА.

"Только на вакцины потребуется более 100 миллиардов долларов. Ближайшие три недели представляют собой решающий период, поэтому мы должны увеличить финансирование", — заявил глава ВОЗ.

Важно отметить, что ранее глава ВОЗ подтверждал, что на сегодня в мире проходят разработки нескольких вакцин против коронавируса. Однако пока неизвестно, станет ли одна из них действительно эффективной в борьбе с возбудителем COVID-19 , и это, по словам чиновника, важно понимать. Но, несмотря на отсутствие вакцины против коронавируса в мире, одни из самых богатых стран уже "зарезервировали" немалое количество доз. После того, как вакцину можно будет массово применять, вероятно, что ряд "бедных" стран окажутся "последними в очереди". Иностранные эксперты подсчитали, что на 7,8 миллиарда человек доз может не хватить. Однако украинский лидер Владимир Зеленский уверенно заявляет, что Украина должна быть одной из первых, кто получит вакцину от коронавируса.