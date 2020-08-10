Введены внутренние войска - в Беларуси бьют тревогу из-за текущей ситуации

После протестов в Беларуси, вызванных сомнительными результатами выборов президента, власти прибегли к мерам, которые фактически напоминают военное положение. Правозащитники подтвердили введение в Минск внутренних войск. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам заместителя руководителя центра "Вясна" Валентина Стефановича, власти целенаправленно готовилась к массовым задержаниям после голосования 9 августа.

Массовые акции тем временем продолжались в областных центра и отдельных крупных районах страны.

"Фактически мероприятия, аналогичные военному положению, были введены в Минске перед выборами. Введены внутренние войска, полиция, скоординированная блокада города. Визиты Александра Лукашенко в воинские части, предупреждение о том, что армию можно использовать для наведения порядка, — все это говорит о том, что власть ожидала, что результаты выборов вызовут всплеск недовольства ", — объявил Стефанович.

Он пояснил, силовики решились на использование резиновых пуль, водометов, свето-шумовых гранат. Такие действия правозащитники считают "жестоким насилием", которого допускать нельзя.

"Мы возлагаем всю ответственность за то, что произошло вчера, непосредственно на власти Беларуси. Потому что власть должна способствовать мирным собранием. Люди вышли, потому что не согласны с результатами выборов, которые не соответствовали даже минимальным стандартам", — подчеркнул Стефанович.

Напомним, по данным Центризбиркома, выборы выиграл действующий президент Александр Лукашенко более 80% голосов. Его главная оппонентка Светлана Тихановська получила 9,9% голосов.

Тысячи людей стали участниками протеста. Официально силовики и правоохранители задержали 3 тысячи человек. В беспорядках пострадали десятки активистов, однако власть жалуется только на ранения силовиков и даже опровергала ранее использование резиновых пуль.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусские власти обвинили протестующих Минска в попытке захватить Дворец Независимости. Президент Александр Лукашенко лично заявил об иностранном управления этими действиями.

По его словам, зарубежные кураторы руководили акциями в ночь на 10 августа за большие деньги. Сами протестующие этого не осознавали.