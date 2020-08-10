60-летний Антонио Бандерас заразился коронавирусом - первые подробности

10 августа известный голливудский актер Антонио Бандерас отмечает юбилей — ему исполняется 60 лет. Но праздник герой культовых фильмов проводит в самоизоляции, так как получил положительный результат теста на коронавирус. В связи с выявленной болезнью актер обратился к своим фанатам. Он поспешил их успокоить, уверив, что чувствует себя нормально и надеется на скорое выздоровление. Также Антонио Бандерас опубликовал свое детское фото, от которого пришли в восторг поклонники голливудской звезды. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на страницу актера в Instagram.

"10 августа я вынужден праздновать свой 60-летний юбилей после карантина, имея положительный результат теста на COVID-19 , вызванный коронавирусом. Я воспользуюсь этой изоляцией, чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы, чтобы чтобы сделать более осмысленным мое шестидесятилетие, к которому я подошел полным энтузиазма", — говорится в сообщении Бандераса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) 10 Авг 2020 в 5:19 PDT

Важно напомнить, что в 2017 году Антонио Бандерас перенес инфаркт, с которым был экстренно госпитализирован. После болезни он признался, что проблемы с сердцем полностью изменили его жизнь — после сердечного приступа актер понял, что знаменитым людям необходимо поддерживать контакт с реальностью и не считать себя чересчур особенными, так как болезни не щадят никого.

Как известно, Антонио Бандерас родился 10 августа 1960 года в испанской Малаге. Сегодня он считается звездой Голливуда первой величины, хотя в детстве мечтал стал футболистом. Спорт ему пришлось оставить из-за травмы ноги, после чего Антонио обратил внимание на актерскую деятельность. Дебютом в кино Бандераса стала комедия "Лабиринт страстей". Одной из лучших работ Бандераса в середине 90-х годов считается вестерн Роберта Родригеса "Отчаянный", где Антонио сыграл главную роль в паре с Сальмой Хайек. Но репутацию звезды первой величины Бандерасу принес фильм "Маска Зорро". Фильмография Бандераса насчитывают сотню фильмов, многие из которых удостаивались номинаций на Оскаре и Каннском кинофестивале.

Как сообщал ONLINE.UА, Антонио Бандерас стал не первой звездой Голливуда, которую поразил коронавирус. Ранее инфекцию перенесли Мел Гибсон, Том Хэнкс, Идрис Эльба, Айшвария Рай и другие.