США начали угрожать Путину - команда Меркель неожиданно разозлилась

Скандал вокруг санкций против российского газопровода "Северный поток-2 " продолжает набирать обороты, поскольку не утихает конфликт между командами американского лидера Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и российского президента Владимира Путина. Так, 10 августа официально стало известно, что глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас выразил своему американскому коллеге Майку Помпео "недовольство" из-за угроз санкций Вашингтона в отношении немецкого порта в связи с газопроводом "Северный поток-2 ". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Euractiv.

Отмечается, что немецкого дипломата спросили о письме трех сенаторов США, в котором они пообещали жесткие санкции против операторов ключевого немецкого порта, участвующих в строительстве газопровода.

"Я вспомнил об этом вчера во время телефонного разговора с Майком Помпео и выразил свое удивление и недовольство", — заявил Гайко Масс.

Стоит обратить внимание на то, что в письме от 5 августа сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили серьезными последствиями, если компания, эксплуатирующая порт Мукран на Рюгене, немедленно не прекратит логистическую поддержку "Северного потока-2 ". Что важно понимать, порт Мукран является логистической базой для завершения строительства трубопровода. Он состоит из двух нитей, каждая длиной 1220 километров. Всего около 160 километров трубопровода еще не завершены. По словам специалистов, большая его часть находится в датских территориальных водах, меньшая — в немецких. 2 судна под российским флагом "Фортуна" и "Академик Черский", которые должны достроить трубопровод, также находятся в этом порту.

Как уже отмечалось ранее, проект оборонного бюджета Штатов предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2 ". Отмечается, что новые санкции будут касаться компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2 ". Недавно Евросоюз выразил обеспокоенность намерениями команды Трампа расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2 ".

Ранее ONLINE.UА сообщал, что команду Меркель неожиданно для всех призвали помочь Путину.