Домашние животные и коронавирус - ученые ошеломили открытием

Ученые давно пытались выяснить, каким образом коронавирус COVID-19 распространяется среди домашних животных. Лабораторные эксперименты показали, что инфицированные кошки способны передавать болезнь другим. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на портал предыдущего печати bioRxiv.

Команда специалистов под руководством Юргена Рихта из Университета штата Канзас исследовали влияние коронавируса на здоровых кошках возрастом до полугода. Сутки после к ним подселили еще двух. Животных исследовали в течение 21 суток, проводя тестирование.

Кошки из первой группы дали положительные результаты в течение первых десяти дней. Вирус в двух подселен обнаружили через несколько дней после общения с первыми.

Ученые отметили, "кошачьи подвержены заражению SARS- CoV-2 и могут быть резервуаром для вируса". В то же время животные продемонстрировали легкое переноса болезни — у них нет никаких клинических проявлений или поражения легких. Антителами они владели уже через неделю.

Сейчас данных еще недостаточно, чтобы окончательно утверждать, что все кошки легко переносят COVID-19 , особенно невыясненным стали животные преклонного возраста.

Эксперты считают, надо досконально изучить вероятность передачи вируса от кошек к людям или собак. Последний пункт в дальнейшем потребует изучения о передаче инфекции также к людям.

Напомним, по состоянию на 10 августа в мире подтвердили почти 20000000 случаев от начала пандемии.

Как сообщал ONLINE.UA, с начала пандемии коронавируса эффективного лекарственного препарата от COVID-19 медикам так и не удалось найти — единственным способом победить инфекцию сегодня остается вакцина, которую разрабатывают во многих странах мира.

Для того, чтобы весь мир мог получить этот эффективный инструмент борьбы с коронавируса, нужны большие инвестиции в размере 100 млрд долларов, из которых выделено всего 10 процентов.