У Путина новая серьезная проблема на международной арене - в чем дело

Власти Словакии приняли новое неожиданное решение — они заявили, что высылают трех граждан РФ, работавших в стране в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием. Стоит обратить внимание на то, что высылке российской "дипломатической" тройки предшествовало несколько серьезных выводов о ее деятельности на службе у российских спецслужб. Анонимные источники утверждают, что это были "разведчики с дипломатическим паспортом", что является распространенным способом прикрытия российских агентов — это указано в последнем ежегодном отчете Словацкой информационной службы (СИС) по 2018. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Aktuality.

Нельзя не обратить внимание на то, что высылка этой тройки также вероятно связана с прошлогодним убийством гражданина Грузии Зелимчана Чангошвили в центре немецкой столицы, которое было спланировано и организовано контрразведкой РФ.

"Стрелявший в Чангошвили, был гражданином России, который был задержан немецкой полицией после убийства. Сообщником убийцы оказался 39-летний гражданин России Роман Давыдов, который пересек Шенгенский границу по словацкой визе. Его виза была выдана Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что данное лицо предоставило в заявлении ложные сведения, в том числе имя и адрес. Словацкое министерство иностранных дел пообещало пересмотреть ситуацию. Расследование все еще продолжается, результаты пока неизвестны", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что Словацкие министерства иностранных дел и обороны уже подтвердили информацию о высылке трех российских дипломатов. Однако пока никаких подробностей ведомства не захотели сообщать. Что важно понимать, российские "дипломаты" должны покинуть Словакию до 13 августа.

"Высылка трех российских дипломатов является исключительным шагом со стороны Словакии. Хотя это не первый случай, количество депортированных является исключительным", — отмечает издание.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 23 июля официально стало известно, что Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации из-за попыток оправдать советскую оккупацию.