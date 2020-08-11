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МОЗ срочно предупредило украинцев об опасности - что случилось

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МОЗ срочно предупредило украинцев об опасности - что случилось Маска (фото — pikist.com)

Так называемая вторая волна эпидемии COVID-19, согласно оценке экспертов, ожидалась осенью. Впрочем, ее признаки появились во многих странах уже в середине лета, утверждает министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг 11 августа.

По словам чиновника, признаки зарегистрировали одновременно и в Украине.

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, где-то в октябре-ноябре — и это будет связано с сезонной эпидемией гриппа. Так считал весь мир. Весь мир считал, что существенное увеличение количества больных COVID-19 начнется осенью, где-то в октябре-ноябре. Мы сейчас видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных COVID-19", — пояснил Степанов.

Министр добавил, сейчас украинские специалисты проводят гораздо больше тестирований в сравнении с началом эпидемии. В Украине на фоне второй волны готовят соответствующий цепь больниц. Эти заведения способны принять одновременно до 10 тысяч пациентов с COVID-19.

По состоянию на утро во вторник, 11 августа, обнаружили 83 115 инфицированных человек. За предыдущие сутки количество выросло на 1 158 — такая ситуация сохраняется уже несколько недель. Недавно эпидемия установила новый антирекорд.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию с коронавирусом, которая стремительно ухудшается в Украине. 10 августа в ходе совещания с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств об эпидемиологической ситуации в стране тот обратился к украинцам и предупредил о неминуемой опасности.

Как сообщал ONLINE.UA, иностранные ученые выступили с шокирующим заявлением — они заговорили о том, что COVID-19 может никуда и не исчезнуть. По словам специалистов, этот вирус стал слишком распространенным и заразным — если даже пандемия закончится, то коронавирус все равно продолжит циркулировать.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, Минздрав, вторая волна, эпидемия, пандемия, Украина, Максим Степанов
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Обновлено:11:11, 11.08.2020

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