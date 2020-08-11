Это произойдет 25 августа: Зеленский принял долгожданное решение

Команда президента страны Владимира Зеленского поделилась с украинскими гражданами важной и радостной новостью — так, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгений Кравчук 11 августа официально заявил о том, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Верховной Рады, скорее всего, по инициативе самого украинского лидера. По словам политика, народных избранников уже предупредили об этом. Кроме того, Кравчук обратил внимание украинцев на то, что должно этого дня состояться голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную зарплату в стране. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и, скорее всего, состоится внеочередная сессия парламента по основным вопросам — голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн с 1 сентября. Это необходимо принять еще в августе, и поэтому требуется внеочередная сессия", — подчеркнул заместитель главы фракции "Слуга народа".

По словам Евгения Кравчука, инициировать внеочередную сессию будет сам украинский лидер Владимир Зеленский, ведь, что важно понимать, законопроект о повышении минимальной заработной платы является президентским.

Стоит обратить внимание на то, что недавно глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев также заявлял о том, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять, в частности, законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тыс. грн.

Как известно, ранее Кабмин одобрил макроэкономический прогноз на следующий год, в котором предусмотрено повышение уровня минимальных зарплат еще в два этапа — до 6000 и 6500 гривен до конца 2021 года.

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