Зеленский решился на серьезный шаг - чего следует ожидать

Законопроект о легализации игорного бизнеса получил подпись президента Украины Владимира Зеленского. Накануне его подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщает ONLNE.UA со ссылкой на данные парламента.

Во вторник, 11 августа, обнародован примечание относительно последнего этапа законопроекта — возвращение в Раду с подписью государственного лидера.

Напомним, документ рассматривали в течение длительного времени. Перед "каникулами" народные депутаты в июле успели обсудить три проекты постановлений, которые фактически блокировали его.

Недавно лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагал, Зеленский может применить вето к законопроекта. Его могут вернуть в парламент с определенными предложениями для проработки, поскольку в документе выявили определенные технические споры.

Законопроект утверждает исчерпывающий перечень разрешенных видов деятельности в сфере азартных игр. В частности, говорится об организации работы казино, онлайн-казино, букмекерских пунктов (также с возможностями связи через интернет), проведение лотерей и организацию игры в покер через интернет.

Реальные казино возможно создавать только в отелях. Для Киева это ограничено только заведениями с аккредитацию в 5 звезд и с количеством номеров от 150. Вне столицей организовать казино возможно в заведениях 4-5 звезд.

Возраст игрока за законопроєктом поднимается от 18 до 21 года. Также каждый из них должен пройти идентификацию.

Как сообщал ONLINE.UA, команда президента страны Владимира Зеленского поделилась с украинскими гражданами важной и радостной новостью — так, заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгений Кравчук 11 августа официально заявил о том, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Верховной Рады, скорее всего, по инициативе самого украинского лидера.