Это впервые в мире - Путин выступил с резонансным заявлением относительно COVID-19

11 августа глава Кремля Владимир Путин ошеломил мир неожиданным заявлением — он официально сообщил о том, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от
"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", — заявил глава Кремля, добавив, что прививки от
COVID-19сделала одна из его дочерей, но не уточнил о какой именно из двух его дочерей говорится.
Также президент РФ рассказал, что после первого укола у его дочери опустилась температура тела с 38 до 37 с небольшим.
"И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие", — отметил Владимир Путин.
Что важно понимать, глава Минздравсоцразвития России Михаил Мурашко впоследствии добавил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса продемонстрировала высокую эффективность и безопасность. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико продолжает уверять, что оснований откладывать регистрацию российской вакцины от
Как сообщал ONLINE.UA, недавно специалисты-вирусологи из США опубликовали статью, в которой подробно описывается возможное терапевтическое использование молекул ингибиторов протеазы коронавируса в лечении