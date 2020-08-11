Это впервые в мире - Путин выступил с резонансным заявлением относительно COVID-19

11 августа глава Кремля Владимир Путин ошеломил мир неожиданным заявлением — он официально сообщил о том, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 . Кроме того, российский президент стал утверждать, что одна из его дочерей уже сделала прививку. Владимир Путин также обратил внимание на то, что вакцинация в России должно быть добровольной. По его словам, вакцина "прошла все необходимые проверки" и "работает достаточно эффективно, формирует стойкий иммунитет". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", — заявил глава Кремля, добавив, что прививки от COVID-19 сделала одна из его дочерей, но не уточнил о какой именно из двух его дочерей говорится.

Также президент РФ рассказал, что после первого укола у его дочери опустилась температура тела с 38 до 37 с небольшим.

"И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие", — отметил Владимир Путин.

Что важно понимать, глава Минздравсоцразвития России Михаил Мурашко впоследствии добавил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса продемонстрировала высокую эффективность и безопасность. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико продолжает уверять, что оснований откладывать регистрацию российской вакцины от COVID-19 нет, поскольку ее исследования проводятся с соблюдением всех международных стандартов. Кроме того, в российском Минздраве отмечают, что эффект от массовой вакцинации будет заметен, когда у населения сформируется популяционный иммунитет — с таким заявлением выступил заместитель главы ведомства Олег Гриднев. Согласно последним данным, первыми вакцину получат медработники и пожилые люди как наиболее уязвимые категории.