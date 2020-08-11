Мы аплодируем - США публично высмеяли новую проблему Путина

11 августа стало известно, что Словакия решила официально выслать трех граждан РФ, работавших в стране в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием. Что важно понимать, высылке российской "дипломатической" тройки предшествовали несколько серьезных выводов о ее деятельности на службе у спецслужб главы Кремля Владимира Путина. Стоит обратить внимание на то, что Соединенные Штаты уже отреагировали на неожиданный шаг Словакии — США похвалили решение страны выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Кроме того, официальный Вашингтон отметил, что даже "аплодирует" такой смелости Словакии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа США Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты аплодируют недавним действиям Словакии по защите от угроз, которые иностранные злонамеренные субъекты представляют для ее суверенитета. МИД Словакии прислал четкий сигнал, что не потерпит российских политически мотивированных преступных деяний на словацкой земле или в Европе", — написала Ортгаус в Twitter .

Словацкие СМИ утверждают, что это были "разведчики с дипломатическим паспортом", что является распространенным способом прикрытия российских агентов. Вполне вероятно, что высылка также связана с прошлогодним убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре немецкой столицы, которое было спланировано и организовано российской контрразведкой.

Стоит отметить, что Словацкие министерства иностранных дел и обороны уже подтвердили информацию о высылке трех российских дипломатов, однако пока никаких подробностей ведомства не захотели сообщать. Также отмечается, что "дипломаты" РФ должны оставить Словакию до 13 августа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти ЕС ввели режим санкций за кибератаки, поддержав решение о замораживании активов ГРУ РФ, а также исследований Китая и Северной Кореи.