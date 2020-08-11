Ученые поделились удивительным открытием в космосе - что интересно знать

Карликовая планета Церера, хотя и выглядит безжизненным камнем, на самом деле далека от этого. Недавно команда ученых выступила с предположением о целый жидкий океан под поверхностью. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Nature Astronomy.

Астрономы повторно обработали массив данных, которые передал на Землю американский аппарат Dawn — он прибыл на орбиту Цереры в 2015 году. Они обратили внимание на кратер Оккатор, в центре которого обнаружили светлые участки, их оценили как смесь водного льда и соды.

Ранее считалось, что это — выброс подземных залежей вследствие поражения планеты метеоритом. Сейчас эксперты доказали, возраст Оккатора достигает 20 миллионов лет, в то же время эти выбросы не старше нескольких миллионов.

Авторы нового исследования дополнительно проанализировали информацию о потенциальных большие объемы воды и соды под поверхностью Цереры. Они считают, слабые гравитационные аномалии и неравномерное распределение породы говорит о резервуар жидкости.

Астрономы объяснили, раствор способен распространяться трещинами в твердой коре Цереры. Его выбивают на поверхность астероида, что формирует неоднородный и сложный строй карликовой планеты.

Также немалым вкладом в исследования стала идентификация гидрогалита в светлых выбросах. На Земле этот натриевый минерал находят именно в водоемах, которые перенасыщены солью.

Одновременно на поверхности планеты активные кріовулкани, идет смена сезонов, а также наблюдается наличие веществ органического происхождения.

Как сообщал ONLINE.UA, астрономы удивили новым заявлением о Солнце и вращение планет вокруг него. Они утверждают, что звезда на самом деле — не центр нашей системы. Группа специалистов японского космического агентства JAXA провела соответствующее исследование, которое дало неожиданные для обычных людей результаты.