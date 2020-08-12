Курс валют на сегодня 12 августа - доллар дешевеет, евро стал дороже

На среду, 12 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 12 августа цена доллара США составит 27 гривен 6 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 56 копеек, что в свою очередь на 9 копеек больше чем в вторник, 11 августа.

В вторник, 11 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.59/27.57 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.55/32.52 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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