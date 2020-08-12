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США вступились за Украину - у Путина нагло отреагировали

Политика | Читати новину українською
США вступились за Украину - у Путина нагло отреагировали Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Постоянное представительство России при ООН наконец решило отреагировать на громкий призыв посольства США в Украине. Стоит обратить внимание на то, что последнее требовало прекратить нарушение прав коренного народа в оккупированном Крыму. Команда главы Кремля Владимира Путина не придумала ничего лучшего, чем призывать американские власти "прекратить нарушать права индейцев". Что интересно, на этот конфликт уже успел отреагировать даже официальный Киев — с отдельным заявлением выступил посол Украины в США Владимир Ельченко. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение американских, российских и украинских дипломатов.

"В ответ на призыв посольства США в Украине в связи с Международным днем коренных народов мира призываем США прекратить жестокие нарушения прав человека индейцев и оставить их территорию", — цинично заявило посольство РФ.

На сообщение российского представительства уже отреагировал посол Украины в США.

"Правильной дорогой идете, товарищи. В свое время Хрущев ответил на критику США еще проще — а у вас негров вешают! Back in the USSR?", — говорится в сообщении украинского дипломата Владимира Ельчинка.

Также важно понимать, что пока глава Кремля Владимир Путин готовится к новому наступлению на Украину, в Верховной Раде активно обсуждают возможность возобновления поставок воды в Крым. Несмотря на неоднократные заверения о том, что официальный Киев будет обеспечивать крымчан водой только когда Россия прекратит оккупацию и выведет свои войска из украинской территории, в Кабмине допускают, что водоснабжение восстановят, если в Крыму возникнет гуманитарная катастрофа. 

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или в любом другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым", — заявил недавно глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Путин внезапно изменил позицию относительно Крыма. В Кремле решили снизить финансирование оккупированного полуострова.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Крым, США, Кремль, індіанці, оккупация, Украина, крымские татары
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