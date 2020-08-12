Это может убить - МОЗ внезапно обратилось к украинцам

Украинцам не стоит отказываться от туристических поездок и отпусков в условиях карантина, считают в Министерстве здравоохранения. Одновременно гражданам необходимо придерживаться установленных ограничений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Новое время".

По словам министра Максима Степанова, не стоит отказываться даже от поездок на переполненные пляжи Одессы.

"Не думаю, что стоит отказываться. Нужно придерживаться установленных правил. Например, когда вы находитесь на пляже, соблюдайте дистанцию в полтора метра. Хочу достучаться до людей и объяснить: это не долг перед Украиной, а ваше здоровье. Пальцы в розетку не суют, потому что это может убить. COVID-19 тоже может", — пояснил Степанов.

Напомним, карантин в Украине продолжается с середины марта. Его начали ослаблять с середины мая. Тогда же украинцам разрешили выезжать за пределы своих городов и областей, наладили работу общественного транспорта.

С момента открытия пляжей в летний сезон они сразу же были заполнены людьми.

По состоянию на утро в среду, 12 августа, в Украине подтвердили уже 84 548 случаев коронавирус COVID-19 .

В августе адаптивный карантин в Украине начал работать по новым режимом — все регионы разделяют на четыре зоне соответственно уровню заболеваемости. Вскоре все критерии, по которым распределяют районы могут объединить в один показатель — с соответствующим объявлением выступил министр Степанов.

Как сообщал ONLINE.UA, 11 августа официально стало известно, что Министерства иностранных дел Украины и Израиля выразили большое беспокойство через запланированное на сентябрь массовое паломничество хасидов в Умань Черкасской области для празднования Рош га-Шана (Нового года по иудейскому календарю).

Официальный Киев обратил внимание на то, что, учитывая эпидемическую ситуацию в стране, это вызывает большое беспокойство как в Украине, так и в Министерства иностранных дел Израиля.