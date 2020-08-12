Польша выдвинула на Оскар фильм об украинце - подробности поражают

Недавно официально стало известно, что организаторы Оскар-2021 начали принимать заявки от стран и составлять список фильмов, которые могут претендовать на победу. Стоит обратить внимание на то, что Польша стала первым государством, которое определилось с номинантом, и выдвинуло на престижную награду фильм об украинском мигранте. Известно, что лента называется Never Gonna Snow Again ("Снега больше никогда не будет"). Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

"На Оскар-2021 Польша выдвинула комедийную драму Never Gonna Snow Again ("Снега больше никогда не будет"). Автором ленты является режиссер Малгожата Шумовская, которая впервые получила шанс представить свою работу на рассмотрение экспертов престижной премии. Лента рассказывает о том, что украинец иммигрирует в Польшу, где устраивается на работу массажистом. Постепенно он ближе знакомится со своими состоятельными клиентами и лечит их не только физически, но и психологически. Богачи не могут назвать себя счастливым людьми, а главный герой становится "гуру" для них, который убеждает, что счастье может быть в мелких вещах", — говорится в сообщении издания.

Кадр из фильма Never Gonna Snow Again — фото IMDb

Согласно последним данным, мировая премьера ленты Never Gonna Snow Again состоится уже в сентябре 2020 году в рамках Венецианского кинофестиваля. Пока авторы драмы не публиковали официального трейлера, однако в сети уже опубликовали первые кадры. Стоит обратить внимание на то, что главную роль в картине исполнил актер Алек Утгофф, которые ранее снимался в сериале "Очень странные дела". Мужчина родился в Киеве и после обучения в Великобритании начал там актерскую карьеру. Имя Олег он сменил на Алек. Алека Утгоффа можно заметить во многих фильмах: "Турист", "Мордекай", "Джек Райан: Теория хаоса", "Дракула", Чернобыль "и др. Впервые работу Алека Утгоффа выдвигают на Оскар.

Кадр из фильма Never Gonna Snow Again — фото IMDb

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