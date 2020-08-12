Слишком красиво: девушка Криштиану Роналду похвасталась идеальной фигурой

Красавица-аргентинка Джорджина Родригес, которая уже несколько лет встречается с самым известным футболистом в мире — Криштиану Роналду, не устает делиться со своими фанатами яркими фотографиями и рассказывать, как проходит ее повседневная жизнь. Поскольку модель активно занимается спортом и правильно питается — на ее странице в социальных сетей можно найти немало фото, подтверждающие, что красавица уже смогла добиться идеальной спортивной фигуры. Так, недавно 26-летняя девушка опубликовала на своей Инстаграм-странице, за которой следят почти 20 млн подписчиков, фотографии в красивом и стильном купальнике — фанаты засыпали любимую Роналду лайками и одобрительными комментариями, передает ONLINE.UA.

Джорджина Родригес обнародовала в социальных сетях несколько фотографий с отдыха на роскошной яхте. Вместе с ней отдыхает вся ее семья: любимый Криштиану Роналду, дети — Криштиану Роналду-младший, Алана Мартина дос Сантос, Ева Мария Дос Сантос и Матео Роналду. К слову, все дети футболиста, кроме Аланы, которую родила Джорджина, появились на свет от суррогатных матерей. Несмотря на беременность Джорджина осталась в прекрасной физической форме — об этом девушке не устают напоминать ее преданные фанаты.

"Это слишком красиво — вы просто идеал; и даже не верится, что Джорджина уже молодая мать; это же классно, что у лучшего футболиста такая спортивная девушка; а в чем секрет такой фигуры?; мне кажется, что Джорджина такая красивая, в первую очередь, потому что — счастливая; Криштиану и Джорджина — идеальная пара! надеюсь, что они всегда будут вместе; она мой идеал — очень красивая и искренняя", — комментируют новые фото модели в социальных сетях. Ранее ONLINE.UA сообщал, что Потап рассказал об ужасной трагедии в жизни Насти Каменских.