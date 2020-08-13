Зеленский подписал еще один важный закон - что необходимо знать каждому

Глава государства Владимир Зеленский наконец подписал закон № 808-их "Об оборонных закупках", который украинский парламент принял еще 17 июля. Стоит обратить внимание на то, что документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны. Кроме того, также определяется порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Как объясняет команда Владимира Зеленского, главной целью закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов.

"Документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок", — говорится в сообщении.

Нельзя также не обратить внимание на то, что закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Что важно понимать, после того, как Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО, нашу страну как партнера начали привлекать к совместным научным разработкам. Противодействие терроризму, высокие технологии, кибербезопасность, энергетическая безопасность, защита от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ — такой перечень сфер научного сотрудничества Украины и НАТО утвердили в Альянсе, где также обратили внимание на то, что от него выигрывает не только Киев, но и страны НАТО.

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