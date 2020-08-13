Новости

Лента новостей

Зеленский подписал еще один важный закон - что необходимо знать каждому

Украина | Читати новину українською
Зеленский подписал еще один важный закон - что необходимо знать каждому Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Глава государства Владимир Зеленский наконец подписал закон № 808-их "Об оборонных закупках", который украинский парламент принял еще 17 июля. Стоит обратить внимание на то, что документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны. Кроме того, также определяется порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Как объясняет команда Владимира Зеленского, главной целью закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов. 

"Документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок", — говорится в сообщении. 

Нельзя также не обратить внимание на то, что закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Что важно понимать, после того, как Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО, нашу страну как партнера начали привлекать к совместным научным разработкам. Противодействие терроризму, высокие технологии, кибербезопасность, энергетическая безопасность, защита от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ — такой перечень сфер научного сотрудничества Украины и НАТО утвердили в Альянсе, где также обратили внимание на то, что от него выигрывает не только Киев, но и страны НАТО.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские крылатые ракеты напугали Россию в Черном море — интересные подробности можно найти в нашем материале.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, НАТО, Альянс, закон, закон о оборонных закупках, Верховная Рада, парламент, война, Донбасс
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 86140 +1592
Выздоровели 46216 +530
Летальные 1992 +22

Данные МОЗ Украины
Обновлено:11:11, 13.08.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+12...+19

Влажность 48% - 82%

Ветер 0м/с - 4м/с

Погода ONLINE.UA+13...+20

Влажность 38% - 73%

Ветер 2м/с - 4м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...