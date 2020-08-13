В ЕС внезапно изменили позицию по Беларуси - важные подробности

Евросоюз с первого дня масштабных протестов в Беларуси призывает официальный Минск и белорусского президента Александра Лукашенко прекратить насилие над людьми, угрожая мощными санкциями. Десятки европарламентариев настаивают на том, чтобы Брюссель незамедлительно ввел санкции против всех лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Беларуси. Но сегодня, 13 августа, депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил наказать за протесты в Беларуси не Минск и Лукашенко, а Россию и президента Владимира Путина, который, по его мнению, стоит за расшатыванием политической ситуации в соседней стране. С таким заявлением политик выступил в эфире Polskie Radio, передает ONLINE.UA.

"То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, — это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии", — предположил Сариуш-Вольский.

Также евродепутат выразил сожаление относительно недостаточно жесткой реакции Евросоюза на действия белорусских властей республики. Он возмущен в то, что в ЕС отношения и бизнес с Россией ставят выше поддержки демократических движений в Беларуси. По мнению польского евродепутата, тем самым страны Европы признают, что Беларусь — это территория российского влияния.

Напомним, масштабные протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления ЦИК победителем выборов Александра Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В больницах Беларуси находятся сотни людей, которые пострадали от силовиков — по словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время. Официальный Брюссель призывает Лукашенко остановит насилие над людьми в стране, в противном случае против него введут санкции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич считает, что Лукашенко объявил войну народу и призвала его уйти в отставку, пока не поздно.