Мы требуем немедленно это сделать - Украина выдвинула ультиматум Лукашенко

13 августа официально стало известно, что посольство Украины в Беларуси направило в команде действующего президента Александра Лукашенко две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев и требует встречи с ними. Такими данными во время брифинга поделился глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, посольство Украины во исполнение моего поручения направило две ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию обо всех гражданах Украины, задержанных правоохранительными органами Республики Беларусь в период с 9 по 12 августа, и предоставить информацию о причинах задержания и места их содержания, передает ONLINE.UA.

Украинский дипломат обратил внимание на то, что сейчас известно о трех задержанных украинцах — волонтерах Константине Реуцком и Евгение Васильеве, а также Оксане Алешин. Согласно последним данным, по месту временного проживания Реуцкий и Васильева провели обыск, во время которого изъяли ноутбук Реуцкого, паспорт Васильева и другие вещи. Что важно понимать, Реуцкого и Васильева обвиняют в преступлении по п. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Массовые беспорядки", по которой предусмотрены санкции в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

"Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными лицами, а если будет информация о других граждан — то с ними тоже. Кроме того, мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения в Украину", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По словам украинского дипломата, согласно нормам международного права граждане, задержанные за рубежом, имеют право на немедленный контакт с консулом. Глава МИД Украины отметил, что украинский консул уже посетил 2 крупнейшие центры временного содержания в Минске, но никакой информации о задержанных получить не удалось.

"Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан. По сути, консул объезжает все точки, где они могут находиться, чтобы установить хотя бы какие-то данные", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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