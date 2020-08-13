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Это крайне важно - Зеленский наконец-то подписал судьбоносный закон

Экономика | Читати новину українською
Это крайне важно - Зеленский наконец-то подписал судьбоносный закон Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

13 августа украинский лидер Владимир Зеленский наконец подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов". Стоит обратить внимание на то, что этот документ устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине, поскольку развитие рынков капитала, которые полноценно функционируют, крайне важной для роста украинской экономики. Что важно понимать, Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусмотрено согласование украинского законодательства с нормами ЕС в сфере финансовых услуг, корпоративного управления и деятельности компаний. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Подписанный президентом закон излагает в новой редакции закона "О ценных бумагах и фондовом рынке" (новое название — Закон Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках") и "О товарной бирже" (новое название — Закон Украины "О товарных биржах"), а также вносит соответствующие изменения в Гражданский, Хозяйственный и Уголовный кодексы, Кодекса из процедур банкротства и ряд законодательных актов", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что таким образом, комплексно регулируются вопросы функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры. Кроме того, отмечается, что этот закон унифицирует подход к организации торговли активами на товарных рынках с целью обеспечения прозрачности цен, которые формируются на таких рынках, и предотвращения манипулирования на них.

"Документ расширяет перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также внедрение новых видов ценных бумаг — депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок пр. В законе предусмотрено урегулирование отношений, возникающих при размещении и обращении ценных бумаг, заключения и выполнения деривативных контрактов и сделок с ними", — заявляет команда Владимира Зеленского.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский наконец подписал закон808-их "О оборонных закупках", который украинский парламент принял еще 17 июля. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Украина, инвестиции, закон об инвестициях, бізнес, финансы, капитал, экономика Украины
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