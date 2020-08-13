Facebook и Instagram оказались в эпицентре позорного скандала - детали

13 августа официально стало известно, что против всемирно известной корпорации Facebook, владельца Instagram, подали иск о незаконном сборе биометрических данных пользователей. Стоит обратить внимание на то, что за нарушение конфиденциальности Facebook могут выписать штраф в размере от 1000 до 5000 долларов за каждый случай, если докажут, что компания действовала умышленно. Что важно понимать, Facebook стала оповещать пользователей Instagram о сборе биометрических данных только в начале этого года. Об этом сообщает со ссылкой на Bloomberg.

"Раньше корпорация предложила заплатить 650 млн долларов для урегулирования дела, в котором ее обвинили в незаконном сборе биометрических данных с помощью инструмента для отметки фото в Facebook", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не первый скандал, который возник вокруг компании Марка Цукерберга. Недавно пользователи социальных сетей заметили странную особенность приложения Instagram для iOS. Люди обратили внимание на то, приложение использует камеру смартфона все время — даже тогда, когда владелец смартфона не снимает фото или видео. Первым такую "неприятную" особенность нового приложения заметил пользователь Twitter под ником KevDoy. По его словам, проблема касается версии iOS 14 Beta, которая благодаря новой функции, отражает специальный индикатор в углу экрана, когда какое-либо приложение получает доступ к камере или микрофону. KevDoy обратил внимание, что индикатор горит при прокрутки ленты Instagram, когда приложение не должно использовать камеру и микрофон телефона. Представители социальной сети утверждают, что это баг.

Стоит напомнить, что еще и в 2018 году произошел большой скандал с утечкой данных Facebook. Тогда выяснилось, что аналитическая компания Cambridge Analytica использовала информацию о пользователях соцсети для создания политической рекламы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что впервые в истории социальная сеть Facebook неожиданно для всех решилась удалить сообщение главы Белого дома Дональда Трампа.