Протесты в Беларуси - у Лукашенко решились на новое шокирующее признание

Белорусское Министерство внутренних дел опять, 13 августа, выступило с признанием относительно использования оружия против протестующих. Руководство силового ведомства утверждает, что для этого был повод. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление министерства.

По данным чиновников, на силовиков якобы нападали и наезжали автомобилями.

"Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранители, из которых 28 госпитализированы. Вчера в Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие", — пояснили в МВД.

Одновременно правоохранители задержали для установления деталей двух молодых граждан. Белорусы в возрасте 18 и 19 лет якобы имели при себе зажигательную смесь, которую они переливали в бутылки.

Следует напомнить, накануне в МВД признали первый случай использования огнестрельного оружия — именно такое словосочетание было в оригинальной публикации, которую начали распространять белорусские медиа. Позже информацию уточнили и оставили фразу "использовали оружие" ради смягчения.

Новое сообщение, от 13 августа, также содержит лишь фразу "использовали оружие" — как и то, что обнародовали ранее.

Человек, которого ранили, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. По версии МВД, нарушитель бросился на силовиков с арматурой.

Напомним, протесты начались вечером в воскресенье, 9 августа, когда завершилось голосование на выборах президента. С того момента были задержаны тысячи протестующих и невинных людей — в том числе и иностранных журналистов.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусские власти должны освободить задержанных украинских граждан, призвал президент Владимир Зеленский. Он незамедлительно обратился к официальному Минску в четверг, 13 августа. Сейчас трое украинцев стали жертвами массовых задержаний.