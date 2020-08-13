Украина должна - у Зеленского выступили с неожиданным заявлением относительно Беларуси

Украина с первого дня масштабных протестов в Беларуси призывает официальный Минск и белорусского президента Александра Лукашенко не забываться о демократии и пойти на диалог с людьми, а не применять насилие. Однако, украинские власти не исключают, что Украина предоставит помощь официальному Минску, но только если поступит официальный запрос от команды Лукашенко. Об этом заявил новый председатель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио", передает ONLINE.UA.

"Украина должна действовать по принципу международного права, не вмешиваться. Если нужна помощь и как эта помощь будет через обращение — Украина должна ее предоставить. Пока такого обращения нет. Украина должна в дальнейшем не менять ни на йоту своей стратегической политики в отношении Беларуси, которая записана в документах. Ни на капельку, ничего не изменилось — Украина принимает любого президента, любую ВРУ, которая создана в иностранном государстве", — отметил Кравчук.

Первый президент Украины подчеркнул, что Киев должен действовать в отношении Беларуси по принципу международного права и, несмотря на сложившуюся ситуацию, не менять своей стратегической политики в отношении соседней страны.

Важно отметить, что Украина еще не отреагировала на результаты выборов в Беларуси, которые поставили под сомнение сами белорусы и многие представители Евросоюза, где считают итоги голосования сфальсифицированными. В МИД Украины примут решение, как реагировать на итоги выборов после того, как будут объявлены официальные результаты 14 августа.

Как известно, сегодня, 13 августа, ЦИК показал предварительные итоги выборов в Минске. По предварительным подсчетам Центризбиркома Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах президента в Минске 64,49% голосов, а Светлана Тихановская — 14,92% голосов. Всего по стране Тихановская набирает 10,09%, а Лукашенко получает 80,08% голосов. Другие кандидаты получили: Дмитриев — 1,21%, Канопацкая — 1,68%, Черечень — 1,15%, против всех — 4,6%.

Напомним, 9 августа после объявления ЦИК победителем выборов Александра Лукашенко в Беларуси начались масштабные протесты. Тысячи белорусов вышли на улицы городов, требуя пересчета голосов, так как не согласны с тем, что Лукашенко пошел на новый президентский срок. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В больницах Беларуси находятся сотни людей, которые пострадали от силовиков — по словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время. Официальный Брюссель призывает Лукашенко остановит насилие над людьми в стране, в противном случае против него введут санкции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ЕС внезапно изменили позицию по Беларуси. Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил наказать за протесты в Беларуси не Минск и Лукашенко, а Россию и президента Владимира Путина, который, по его мнению, стоит за расшатыванием политической ситуации в соседней стране.