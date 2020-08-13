На Донбассе погиб боец ​​ВСУ - шокирующие подробности из зоны ООС

Украинское командование подтвердило неутешительные новости, которые поступили из Донбасса. Двое военнослужащих ВСУ пострадали от взрыва неизвестного устройства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны.

По официальным данным, один из бойцов погиб.

"Сегодня, 13 августа, в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащие из состава Объединенных сил. Один из них, к большому сожалению, погиб, другой получил ранение", — отметили в ведомстве.

Министерство выразило соболезнования семье и близким погибшего.

"Раненого воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства этой трагедии сейчас выясняются", — говорится в сводке.

В целом ситуация в зоне проведения ООС контролируемая. От начала суток 13 августа враг полностью придерживается установленного режима тишины, не зарегистрировано ни одного выстрела в направлении украинских позиций.

Вместе с тем, накануне, 12 августа, противник совершил резонансное нарушение перемирия — боевики оккупационного режима использовали автоматический гранатомет. Впрочем, ни один из военнослужащих не получил ранения.

Напомним, перемирие стало действующим с полуночи 27 июля. С того времени командование уверяет — одиночные выстрелы есть, их фиксируют, однако общее соблюдение режима — также факт.

Масштабные протесты из Беларуси поставили под угрозу переговорный процесс по Донбассу, поскольку заседание ТКГ проходят в Минске. Украинская власть надеется, что ситуация в Беларуси не повлияет на переговорный процесс, который касается Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский объявил, что уже 18 августа состоится новый этап переговоров в новом формате под председательством Леонида Кравчука.