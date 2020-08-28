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Где в Украине объявили "красный" уровень опасности - это важно знать каждому

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Где в Украине объявили "красный" уровень опасности - это важно знать каждому Фото з відкритих джерел

В Министерстве здравоохранения поделились с украинцами важными данными — отмечается, что в 21 административно-территориальной единицы Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. Согласно последним данным, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 27 августа пересмотрела разделение регионов по уровням эпидемической опасности COVID-19. Эту информацию уже подтвердил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге по итогам заседания комиссии, передает ONLINE.UA.

Комиссия приняла решение отнести к "красному" уровню:

  • Ивано-Франковск, Коломыю и Калуш, а также Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Беляевка и Измаил Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;
  • города Бережаны и Чертков и Бережанский район Тернопольской области;
  • город Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.Где в Украине объявили "красный" уровень опасности - это важно знать каждому (1)

"Хочу подчеркнуть, что "красный" уровень эпидемиологической опасности устанавливается исключительно по тем показателям распространения коронавирусной болезни, которые установлены в соответствующих районах", — подчеркнул Максим Степанов.

Стоит обратить внимание на то, что предусмотренные для каждого уровня ограничения, вступают в действие 31 августа.

Что важно понимать, "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19. Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд;
  • среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней
  • показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.

Как сообщал ONLINE.UA, в пятницу, 28 августа, в Украине зафиксировали 2438 новых случаев заражения коронавирусом, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минздрав, красный уровень эпидемической опасности, червоні зони, коронавірус, пандемия, карантин, продление карантина
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Обновлено:16:11, 28.08.2020

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