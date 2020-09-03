Google подготовил неожиданный сюрприз для украинцев - что известно

Всемирно известная компания Google неожиданно для всех сообщила, что запустила стартап-программу Google for Startups: Growth Academy. Стоит обратить внимание на то, что она ориентирована на разработчиков мобильных приложений из Украины и Беларуси. Что важно понимать, набор на программу уже начат. Объявления о наборе уже обнародовано на официальном блоге Google-Украина. Эта программа должна помочь стартапам ускорить развитие своего бизнеса, передает ONLINE.UA.

Известно, что Growth Academy — это онлайн-программа, которая продлится с сентября по декабрь 2020 года. Участники пройдут учебный цикл в следующих темах: развитие

рост

монетизация. Стоит обратить внимание на то, что обучение будет проходить на английском языке. Кроме того, отмечается, что студенты получат возможность прослушать вебинары с выступлениями экспертов, а также получат индивидуальные консультации со спикерами и специалистами Google. Требования к стартапам: Они должны вести бизнес из Украины или Беларуси; Проекты должны работать над разработкой мобильных приложений; Важно, что работали участники над неигровыми приложениями: также они обязаны иметь готовый прототип (первую версию)



Приложение должно быть загружен в App Store / Play Store / Test Flight (загруженное приложение должно иметь рейтинг не ниже 4 звезды).

Недавно стало известно, что компания Google без особого афиширования запустила новый сервис — социальную сеть под названием Keen. Что важно понимать, это по сути это аналог социального сервиса Pinterest, только с подключением искусственного интеллекта. О старте работы новой социальной сети от Google стало известно из официального блога компании. Известно, что разработкой и дизайном сервиса Keen занималась команда специалистов под названием Area 120 — это внутренний инкубатор Google, который создает экспериментальные приложения и сервисы.

Как сообщал ONLINE.UA, пользователи социальных сетей заметили странную особенность приложения Instagram для iOS. По их словам, приложение использует камеру смартфона все время.