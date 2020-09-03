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Google подготовил неожиданный сюрприз для украинцев - что известно

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Google подготовил неожиданный сюрприз для украинцев - что известно Фото — flickr.com

Всемирно известная компания Google неожиданно для всех сообщила, что запустила стартап-программу Google for Startups: Growth Academy. Стоит обратить внимание на то, что она ориентирована на разработчиков мобильных приложений из Украины и Беларуси. Что важно понимать, набор на программу уже начат. Объявления о наборе уже обнародовано на официальном блоге Google-Украина. Эта программа должна помочь стартапам ускорить развитие своего бизнеса, передает ONLINE.UA.

Известно, что Growth Academy — это онлайн-программа, которая продлится с сентября по декабрь 2020 года. Участники пройдут учебный цикл в следующих темах:

  • развитие
  • рост
  • монетизация.

Стоит обратить внимание на то, что обучение будет проходить на английском языке. Кроме того, отмечается, что студенты получат возможность прослушать вебинары с выступлениями экспертов, а также получат индивидуальные консультации со спикерами и специалистами Google. 

Требования к стартапам:

  • Они должны вести бизнес из Украины или Беларуси;
  • Проекты должны работать над разработкой мобильных приложений;
  • Важно, что работали участники над неигровыми приложениями: также они обязаны иметь готовый прототип (первую версию)
     
  • Приложение должно быть загружен в App Store / Play Store / Test Flight (загруженное приложение должно иметь рейтинг не ниже 4 звезды).

Недавно стало известно, что компания Google без особого афиширования запустила новый сервис — социальную сеть под названием Keen. Что важно понимать, это по сути это аналог социального сервиса Pinterest, только с подключением искусственного интеллекта. О старте работы новой социальной сети от Google стало известно из официального блога компании. Известно, что разработкой и дизайном сервиса Keen занималась команда специалистов под названием Area 120 — это внутренний инкубатор Google, который создает экспериментальные приложения и сервисы.

Как сообщал ONLINE.UA, пользователи социальных сетей заметили странную особенность приложения Instagram для iOS. По их словам, приложение использует камеру смартфона все время.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Google, стартапи, Украина, украинцы, Беларусь, белорусы, технологии, Google for Startups: Growth Academy
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