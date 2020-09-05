Врачи уточнили состояние госпитализированного Филарета - что о нем известно

Коронавирус COVID-19 , который терроризирует всю планету с января 2020 года, делает исключений между рядовыми гражданами, звездами или политиками. Накануне госпитализировали почетного патриарха Филарета с соответствующим диагнозом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служб религиозного деятеля.

По обнародованным данным, врачи диагностировали у Филарета состоянию на субботу, 5 сентября, воспаление легких.

"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностирован воспаление легких", — объявили в пресс служба.

Напомним, о коронавирус в организме почетного патриарха официально проинформировали в УПЦ КП.

"У Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлено положительный результат на COVID-19 . Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное", — отметили накануне.

Напомним, в Украине коронавирус успел поразить нескольких известных политиков. Среди них — лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, еще накануне она находилась в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

На странице политики на несколько дней назад появилось официальное объявление о ее состоянии, в котором говорилось о тяжелых две недели борьбы против вируса, удалось преодолеть.

По состоянию на утро 5 сентября по всей Украине установили уже 133 787 диагнозов COVID-19 . Прошли сутки обновила рекорд — зарегистрировано 2836 новых случаев.

Как сообщал ONLINE.UA, причина пандемии коронавируса — однополые браки. Таким образом Бог наказывает людей за грехи и за зло, распространяется. С таким неожиданным заявлением выступил патриарх Филарет в эфире программы на 4 канале. Подробности — по ссылке.