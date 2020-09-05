Врачи уточнили состояние госпитализированного Филарета - что о нем известно

Коронавирус
По обнародованным данным, врачи диагностировали у Филарета состоянию на субботу, 5 сентября, воспаление легких.
"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностирован воспаление легких", — объявили в пресс служба.
Напомним, о коронавирус в организме почетного патриарха официально проинформировали в УПЦ КП.
"У Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлено положительный результат на
COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное", — отметили накануне.
Напомним, в Украине коронавирус успел поразить нескольких известных политиков. Среди них — лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, еще накануне она находилась в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.
На странице политики на несколько дней назад появилось официальное объявление о ее состоянии, в котором говорилось о тяжелых две недели борьбы против вируса, удалось преодолеть.
По состоянию на утро 5 сентября по всей Украине установили уже 133 787 диагнозов
Как сообщал ONLINE.UA, причина пандемии коронавируса — однополые браки. Таким образом Бог наказывает людей за грехи и за зло, распространяется. С таким неожиданным заявлением выступил патриарх Филарет в эфире программы на 4 канале. Подробности — по ссылке.