Google планирует построить уникальный город - какой стране повезет

Всемирно известная корпорация Google ошеломила мир смелыми планами — ее руководство заявило о том, что планирует построить собственный город вблизи штаб-квартиры Силиконовой долины в США. По предварительным данным, здесь появятся новые офисы, жилые дома, сеть парков, торговые площади и даже общественный бассейн и спортивная площадка. Кроме того, отмечается, что участок имеет площадь около 16 гектаров и расположена в парке Миддлфилд. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Business Insider.

"Всего в новом городе будет около 1850 квартир, 20% из которых компания обещает сделать доступными. Такие планы появились на фоне пандемии, из-за которой большинство работников компании до сих пор работает удаленно. Несмотря на это спрос на физические офисы как в США, так и за рубежом продолжает расти. Проект от Google пока далек от реализации, но примерный проект уже представили публике", — говорится в сообщении.

Представители компании утверждают, что в новом кампусе все необходимые удобства будут расположены в 10 минутах ходьбы от дома. Также отмечается, что кроме жилья, офисов, ресторанов, магазинов и различных общественных помещений, около 4,5 гектаров будет отведено под парк.

Кроме того, отмечается, что новый парк оборудуют детскими площадками, местом для занятия фитнесом, велосипедными дорожками, общественным бассейном, спортивной площадкой и отдельной частью для выгула собак. Стоит обратить внимание на то, что ни одно здание на территории кампуса не будет выше 12 этажей из-за близости аэропорта.

Как сообщал ONLINE.UA, всемирно известная компания Google неожиданно для всех сообщила, что запустила стартап-программу Google for Startups: Growth Academy. Что важно понимать, она ориентирована на разработчиков мобильных приложений из Украины и Беларуси.