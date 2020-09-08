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Требуем расследования - у Зеленского отреагировали на шокирующий инцидент

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Требуем расследования - у Зеленского отреагировали на шокирующий инцидент Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Бывший узник Кремля Владимир Балух оказался в реанимации после избиения. Офис президента Украины в связи с этим выступил с жесткой неотложной заявлением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По обнародованным данным, у Владимира Зеленского серьезно обеспокоены такой приступ.

"Его жестоко избили ночью — фактически в годовщину его освобождения из плена. Сломанные рука и ключица. По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет", — пояснили в администрации.

Отмечается, что ОПУ требует от правоохранительных органов "быстрого и полного расследования этого преступления". Пока нет подтверждения о политической мотивации избиении бывшего пленника, однако все версии будут проверяться.

"Уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", — добавили в офисе.

Нардеп Ирина Геращенко утверждает, что Балух находится в реанимации.

"По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже эти люди могли потом его отследить", — подчеркнула она.

Первым об инциденте с Балухом проинформировал режиссер и писатель Олег Сенцов, который был освобожден из плена вместе с ним — 7 сентября 2019 года.

Как сообщал ONLINE.UA, шестеро украинцев оказались на свободе после длительного плена в руках африканских пиратов. Президент Владимир Зеленский лично поздравил их и рассказал об освобождении.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, избиение, нападение, Украина, присшествия, Владимир Балух
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