Нападение на Балуха - неутешительные новости о состоянии политзаключенного

Бывший кремлевский политзаключенный Владимир Балух находится в тяжелом состоянии после нападения. В Верховной Раде обнародовали новые потрясающие подробности об инциденте. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на нардепка Ирина Геращенко.

По ее словам, пациент находится в бессознательном состоянии.

"От врачей БСП, где находится В. Балух:" Пациент стабильно тяжелое. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", — проинформировала Геращенко в Facebook.

Напомним, резонансное инцидент произошел в ночь на вторник, 8 сентября, Балуха с многочисленными травмами госпитализировали в одну из киевских больниц. Первым заявил об избиении 49-летнего заключенного российского режима Олег Сенцов, которого освободили из плена вместе с ним.

Согласно обнародованным накануне данным, в Балуха похитили мобильный телефон и банковскую карточку.

Ранее Геращенко проинформировала, что Балух перенес операцию, у него диагностировали черепно-мозговую травму, а находился он в реанимационном отделении.

Напомним, Балуха вместе с другими узниками освободили 7 сентября 2019 во время масштабного обмена Украины и России. Накануне группа политзаключенных Кремля собралась по случаю годовщины.

Как сообщал ONLINE.UA Офис президента Украины в связи с избиением Балуха выступил с жесткой неотложной заявлением. По обнародованным данным, у Владимира Зеленского серьезно обеспокоены такой приступ.

Отмечается, что ОПГ требует от правоохранительных органов "быстрого и полного расследования этого преступления". Пока нет подтверждения о политической мотивации избиении бывшего пленника, однако все версии необходимые пройти проверку.