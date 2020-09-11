Динамо против Десны - где смотреть матч УПЛ

В сентябре в Украине продолжается Премьер-лига, которую начали на фоне карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 . Вечером в пятницу, 11 сентября, на поле встретятся киевское "Динамо" и черниговская «Десна». Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные турнира.

Эта игра станет первой во втором туре УПЛ, ранее киевляне и черниговцы встречались в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Начало запланировано на 19:00, его принимать столичный НСК "Олимпийский". Трансляцию будет вести телеканал "2 + 2", также его будут показывать на канале FootballHub на Youtube.

Напомним, для нового главного тренера "Динамо" матч станет третьим с момента назначения. Ранее под руководством румынского специалиста команда получила символическую победу — недавно она одолела "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины.

Киевский клуб буквально разгромил дончан со счетом 3: 1. Также интересно, что киевляне провели только три полноценные атаки на ворота соперника и каждая из них завершилась голом.

Вскоре также "Динамо" встретится на поле с нидерландским клубом "АЗ" в борьбе за участие в Лиге чемпионов, матчи этого этапа запланированы на 15-16 сентября. Луческу выступил с обещанием удачно подготовить команду к важному противостояния.

"Киевское" Динамо "придумало очень хорошую тактическую организацию игры на этот матч. Попробуем сделать так же как" Интер "в полуфинале Лиги Европы с" Шахтером ": очень хорошая защита и непредсказуемые действия в контратаках, в результате чего были забиты мячи" , — пояснил он.

Как сообщал ONLINE.UA, тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу перед резонансным назначением беседовал с президентом "Шахтера" — Ринатом Ахметовым. Он рассказал об этом контакт, который произошел накануне его возвращения в Украину.