Динамо против Десны - где смотреть матч УПЛ

В сентябре в Украине продолжается Премьер-лига, которую начали на фоне карантина из-за пандемии коронавируса
Эта игра станет первой во втором туре УПЛ, ранее киевляне и черниговцы встречались в борьбе за место в Лиге чемпионов.
Начало запланировано на 19:00, его принимать столичный НСК "Олимпийский". Трансляцию будет вести телеканал "2 + 2", также его будут показывать на канале FootballHub на Youtube.
Напомним, для нового главного тренера "Динамо" матч станет третьим с момента назначения. Ранее под руководством румынского специалиста команда получила символическую победу — недавно она одолела "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины.
Киевский клуб буквально разгромил дончан со счетом 3: 1. Также интересно, что киевляне провели только три полноценные атаки на ворота соперника и каждая из них завершилась голом.
Вскоре также "Динамо" встретится на поле с нидерландским клубом "АЗ" в борьбе за участие в Лиге чемпионов, матчи этого этапа запланированы на 15-16 сентября. Луческу выступил с обещанием удачно подготовить команду к важному противостояния.
"Киевское" Динамо "придумало очень хорошую тактическую организацию игры на этот матч. Попробуем сделать так же как" Интер "в полуфинале Лиги Европы с" Шахтером ": очень хорошая защита и непредсказуемые действия в контратаках, в результате чего были забиты мячи" , — пояснил он.
Как сообщал ONLINE.UA, тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу перед резонансным назначением беседовал с президентом "Шахтера" — Ринатом Ахметовым. Он рассказал об этом контакт, который произошел накануне его возвращения в Украину.