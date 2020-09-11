Пришел, чтобы убить меня: рэпер Эминем рассказал о шокирующих событиях в своей жизни

Фанаты уверены, что их кумиры проживают идеальную жизнь, в которой нет места для грусти и трагических событий. Однако талантливый американский рэпер Эминем, который покорил музыкальный олимп еще много лет назад, решил не скрывать от своих поклонников трагическое событие, которое ему пришлось пережить. По словам певца, недавно в его дом в штате Мичиган пробрался неизвестный мужчина. Он повредил имущество звезды и угрожал ему убийством. Инцидент произошел еще весной в этом году, однако прессе стало известно о нем только сейчас — после судебного слушания. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание The Detroit News.

"Личность мужчины, который угрожал Эминему расправой, установили. Им оказался бездомный Мэттью Дэвид Гьюза. Инцидент произошел в начале апреля в городе Клинтон Тауншип, штат Мичиган. Как сообщил рэпер, он проснулся от того, что почувствовал присутствие человека в своей комнате. Сначала музыкант подумал, что перед ним его племянник, однако быстро понял, что в его дом пробрался неизвестный. На вопрос Эминема, почему он здесь, Мэттью Дэвид Гьюза заявил, что пришел, чтобы убить звезду", — говорится в сообщении.

Рэперу удалось вывести неизвестного из комнаты и передать охране. Когда полицейские прибыли на место, охранник боролся с бездомным на земле. Позже стало известно, что мужчина проник в дом рэпера, разбив окно кирпичом.

"Мэттью Дэвид Гьюза находится под стражей с 5 апреля. Судебное заседание по делу незаконного вторжения в дом рэпера Эминема и порчи имущества состоялось 9 сентября. В ходе слушания злоумышленник начал утверждать, что он друг Эминема и живет неподалеку. Однако адвокат, которого ему назначил суд , предупредил, что у подсудимого могут быть проблемы с психическим здоровьем", — пишет издание.

Стоит обратить внимание на то, что на судебном заседании Эминема не было. Следующее слушание дела состоится уже 28 сентября.

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