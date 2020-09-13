Самый худший вариант - Зеленского жестко раскритиковали за уступки боевикам ОРДЛО

Представитель Донбасса в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш считает, что офис президента Украины Владимира Зеленского своими заявлениями о совместной инспекции украинских позиций у поселка Шумы на линии фронта фактически признает боевиков стороной конфликта. Он раскритиковал позицию Зеленского, так как она, по мнению Гармаша, полностью соответствует сценарию Кремля развития событий на Донбассе. Достижение мира таким путем, по словам участника ТКГ, является самым худшим вариантом, так как он приведет фактически к тому, что происходит в Приднестровье. Об этом Гармаш заявил в интервью Радио Свобода, передает ONLINE.UA.

"Для нас Россия – сторона конфликта. Если там появляется российский генерал, то для нас это понятно. И мы этим себе никак не вредим, мы не легитимизируем ОРДЛО как субъекты. А вот когда там появляются представители так называемых "ЛНР" и "ДНР", то это уже субъективизация. Это плохо. Такими встречами нас постепенно выведут к тому, что есть в Приднестровье. А генералы российские пусть разговаривают с нашими. Они и раньше говорили с нашими в Совместном центре по контролю и координации", – пояснил свою позицию Гармаш.

Он подчеркнул, что опасения вызывают именно попытки Кремля путем инспекции в Шумах признать наличие у боевиков политического статуса, а не сам контакт с ними.

"Это политический вопрос. Какой политический вопрос? Субъективизация "ЛНР" и "ДНР". Почему мы соглашаемся на это? Мне сложно сказать. Потому что Россия, я еще раз повторю, больше, чем мы, в данном случае заинтересована в этом перемирии. Перемирие полностью соответствует ее сценарию развития событий", — добавил представитель ТКГ.

Гармаш отметил, что действия главы Офиса президента Украины Андрея Ермака можно объяснить тем, что он пытается наилучшим образом выполнить задачу президента Владимира Зеленского – установить мир на Донбассе в том виде, в котором "мир" представляют на Банковой. Поэтому, по его мнению, вопросы об условиях мира следует адресовать не Ермаку, а Зеленскому.

"Мое видение мира на Донбассе и видение Зеленского немного различаются. Потому что я с Донбасса, я хочу туда вернуться. И я понимаю, что тот мир, который президент видит для себя, не создает гарантий безопасности моего возвращения туда", – добавил Гармаш.

Как известно, 9 сентября участники минской Трехсторонней контактной группы по Донбассу неожиданно для всех договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ и боевиков ОРДЛО. Скандальная инспекция должны была состояться 10 сентября и на ее проведении настаивал лично помощник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак. Однако боевики сознательно сорвали ее — представители так называемой "ДНР" выдвинули дополнительные требования, о которых ранее не договаривались, на которые не согласился официальный Киев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского решила пойти на компромисс с боевиками ОРДЛО и согласилась провести инспекцию позиций ВСУ вблизи Шумов, на чем настаивают представители вооруженных формирований оккупированного Донбасса и которую они умышленно сорвали 10 сентября.