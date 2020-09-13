Продается авто с киноисторией - режиссер "Мои мысли тихие" удивил украинцев неимоверным сюрпризом

Украинская лирическая комедия "Мои мысли тихие" стала одним из самых популярных украинских фильмов последнего времени — фильм покорил не только украинцев, но и зрителей всего мира, что подтверждают престижные кинонаграды, которые за картину получил ее режиссер Антонио Лукич. Более ста тысяч украинцев посмотрели комедию в кинотеатрах страны и по достоинству оценили работу Лукича, который поднял актуальную во все времена проблемы родителей и детей, но в легкой юморной форме. Сегодня режиссер фильма "Мои мысли тихие" подготовил неимоверный сюрприз для фанатов картины — он решил продать машину из фильма, за рулем которого ездила его главная героиня Ирма Витовская. Десятки украинцев заинтересовались предложением Лукича, передает ONLINE.UA со ссылкой на страницу режиссера в соцсети.

"Продаю машину с фильма «Мої думки тихі». Да, ту самую, которая ехала по Рахову задом и гордо носила шашечку такси «Сакура Плюс». Volkswagen Golf MK2 1988 года", — говорится в сообщении режиссера.

Лукич признал, что после съемок фильма состояние этой машины было печальное. Но он провел с ней проект по восстановлению и теперь хочеть продать в хорошие руки, так как не имеет времени, чтобы заниматься авто.

"Я мало верю в то, что у нас возможно вещь бывшего употребления продать дороже, чем она стоила с учетом «исторической» наценки. Если жвачку Алекса Фергюссона продали за 600 тысяч долларов, то в наших реалиях дороже бы стоила только футболка Андрея Шевченко из «Милана». Ну может еще что-то. Но точно не вещь из кино. Поэтому хотел бы отдать за символические 1500 долларов, но в хорошие умелые руки, с надеждой что через полгода я увижу ее уже покрашенную, на дисках BBS. Или просто кто-то будет ездить на ней дачу с семьей – так тоже норм. Эта сумма едва ли половина того что было в нее вложено (одной только резины в комплекте на 500 долларов). Вдруг кому-то интересен этот кусочек скромной истории с нашим фильмом — все расскажу и покажу", — говорится в объявлении Лукича.

Украинцы заинтересовались автомобилем с киноисторией. Они предлагают Антони провести аукцион, так как считают слишком низкой цену на историческое авто.

"О боги, мне не нужна машина, но я фанат фильма)) я подумаю!; О Боже!!(слышно звук падающего без чувств тела). Я б купила, чтобы чувствовать себя как героиня Ирмы под музло Viva Forewer; Фильм и так как обо мне, даже некоторое сходство с главным героем снаружи... и такую легенду бы забрал с руками и ногами....; А куртка Генка продаётся?)", — отреагировали фанаты комедии на предложение Лукича.

Напомним, фильм "Мои мысли тихие" — украинская лирическая комедия, которая стала дебютом украинского режиссера Антонио Лукича. Ее премьера состоялась в январе 2020 года, хотя до этого картину показали в 2019 на секции East of West 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах , где она получила Специальную премию жюри. Главные роли в фильме сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский фильм Дмитрия Томашпольского "Посторонний" продолжает стремительно покорять мир. Картина уже получила десяток кинонаград и теперь отправляется на престижный кинофестиваль MOTELX — Лиссабонский международный фестиваль фильмов ужасов, который является одним из главных фестивалей жанров хоррора, фантастики и фэнтези в мире.