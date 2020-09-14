Может ли Путин напасть на Украину из Крыма - эксперт озвучил новое предупреждение

В комитете нацбезопасности Верховной Рады озвучили важное предупреждение всем украинским гражданам — там обратили внимание на то, что риск нападения РФ из Крыма на самом деле существует, но сейчас он минимален. Однако, по словам представителей комитета, украинские войска в любом случае готовы защищать территории Украины на Юге. С таким громким заявлением выступил глава комитета парламента по нацбезопасности Александр Завитневич. Кроме того, он напомнил, что учения " Кавказ-2020 ", которые команда главы Кремля Владимира Путина проведет в оккупированном Крыму, являются ежегодными, поэтому на юге давно развернуты и подготовлены подразделения ВСУ. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

"Мы, кстати, комитетом ездили туда — посетили пункт пропуска на границе с Крымом и смотрели на подготовку наших военных. Поэтому, я думаю, что там вероятность нападения очень-очень низкая", — подчеркнул Александр Завитневич.

Кроме того, он рассказал о том, что сейчас в парламенте уже задумались, как улучшить законодательство, ведь граница с Крымом является не государственной, а административной. Что важно понимать, именно это ограничивает применение военных сил и пограничных средств. По мнению эксперта, лучшей защитой нашей страны у морских границ будет ракетный комплекс "Нептун", который предоставят ВСУ. Нельзя не упомянуть о том, что все его элементы полностью производили в Украине.

Как уже упоминалось ранее, Служба внешней разведки Украины не исключала нападение России из Крыма. По мнению аналитиков, это может произойти осенью 2020 года. Однако сейчас команду российского президента Владимира Путина сдерживает ряд факторов. Среди них — падение цен на мировых рынках нефти и газа и направленность ресурсов на противостояние с Турцией в Сирии и Ливии. Однако разведка предупреждает, что в перспективе возможна масштабная военная операция России для захвата новых украинских территорий. По словам военного эксперта Олега Жданова, Путин вряд ли наступать на нашу страну из Крыма.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Владимира Зеленского разнесла вдребезги коварный план Владимира Путина.