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Стало известно, кто может выкупить TikTok - интересные подробности

Экономика | Читати новину українською
Стало известно, кто может выкупить TikTok - интересные подробности Інтернет (фото — відкриті джерела)

В американском правительстве поставили жесткое требование компании ByteDance для деятельности ее проекту TikTok на территории Соединенных Штатов. Вскоре по этой причине социальную сеть подготовят к продаже. Об этом сообщает ONINE.UA со ссылкой на Reuters.

Согласно объяснению источников, речь идет исключительно об американском сегмент TikTok.

На приобретение популярной соцсети претендовала корпорация Microsoft, однако китайский разработчик не согласился на такое предложение. Он назвал вероятным обладателем TikTor технологическую компанию Oracle.

В ближайшее время в ByteDance сделают официальное заявление по Oracle, которую назовут "надежным технологическим партнером" в Соединенных Штатах.

Предполагаемая сделка не станет прямым продажей активов соцсети, это будет своеобразное партнерство. Инвесторы китайского разработчика и американские Sequoia Capital с General Atlantic получат доли в совместной инициативе, которую реализуют во время сделки.

Следующий шаг — согласование договоренностей в Белом доме и Комитете по иностранным инвестициям страны.

Напомним, американский президент Дональд Трамп воплотил угрозы в жизнь, подписав указ о санкциях за сотрудничество с ByteDance — обладательницей проекту TikTok. До этого он утверждал, что социальная сеть ворует личные данные миллионов американцев, расценивается как угроза национальной безопасности.

В ByteDance отвергли подобные обвинения и обвинили власти США в намерении подавить зарубежный проект.

Как сообщал ONLINE.UA, действия американских властей в отношении интернета создают очень опасный прецедент. Фактически администрация президента Дональда Трампа способна спровоцировать уничтожение глобальной сети, считает Павел Дуров — основатель Telegram.

Источник: ONLINE.UA
Теги: TikTok, продажа, скандал, требования, ByteDance, США, Китай, Microsoft, Oracle
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