Кейт Миддлтон поссорилась с королевой Елизаветой - уже известна причина

Королевская семья Великобритании всегда находится в центре внимания — за жизнью ее членов внимательно следят много людей из разных уголков мира. Так, недавно стало известно, из-за чего Кейт Миддлтон разругалась с королевой Елизаветой II. По предварительным данным, это произошло потому, что мать Меган Маркл приняли в семье лучше, чем мать Миддлтон. Издание Express обратило внимание на то, что Маркл очень близка со своей матерью Дориел. Когда Меган с принцем Гарри переехали в Калифорнию в США, предполагали, что Дория будет вместе с ними, чтобы помогать воспитывать сына Арчи, передает ONLINE.UA.

Журналисты рассказывают, что во время свадьбы Гарри и Меган принц Чарльз подал Дориел руку, потом с ней мило беседовал на выходе из часовни Святого Георгия, что изрядно удивило и тронуло публику. Но только через несколько месяцев началась ссора между герцогиней Кейт Миддлтон и королевой Елизаветой II.

"Кэтрин разозлилась, узнав, что королева предложила матери Меган провести рождественские каникулы в ее резиденции в Сандрингеме", — отмечает издание Express.

По словам журналистов, мать Миддлтон никогда не приглашали провести Рождество с королевской семьей. Поэтому Кейт увидела в этом определенное пренебрежение к ней и ее семье.

Что важно понимать, также ранее стало известно, что Кейт Миддлтон считает сложение королевских обязанностей бывшими герцогами Сассекскими эгоистичным решением. Британские медиа утверждают, что именно Меган Маркл повлияла на решение принца Гарри и убедила его, что в США им будет лучше жить. Однако влюбленные не подумали о других членах семьи, когда приняли это решение. Известно, что Кейт Миддлтон была в ярости и истощена, поскольку она с Уильямом получила еще больше работы, поэтому времени на трех детей им иногда не хватает.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, в жизни Меган Марк произошло новое неожиданное событие — она подружилась со звездой мировой музыкальной сцены Адель.