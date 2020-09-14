Новости

Лента новостей

Зеленский ввел в действие важное решение СНБО - что нужно знать каждому

Политика | Читати новину українською
Зеленский ввел в действие важное решение СНБО - что нужно знать каждому Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

В понедельник, 14 сентября, украинский глава Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Он подписал указ № 392/2020, которым ввел в действие решение СНБО "О Стратегии нацбезопасности Украины", которая была разработана по поручению Зеленского. Документ определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасност, текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий, основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности, направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны, а также ресурсы, необходимые для ее реализации. О чем говорится в документе и что предусматривает новая стратегия нацбезопасности Украины, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность — наивысшая социальная ценность. Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с какой свяжут судьбу их дети и внуки", — говорится в документе.

Приоритетами в стратегии определены:

  • отстаивание независимости и государственного суверенитета;
  • восстановление территориальной целостности в рамках международно признанного государственной границы Украины;
  • общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала;
  • защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;
  • европейская и евроатлантическая интеграция.

Отмечается, что в Стратегии также учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, что связано с кризисными явлениями в мировой экономике, появлением новых факторов, влияющих на состояние международного безопасности среды, распространением болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский отреагировал на решение Путина провести масштабные военные учения в оккупированном Крыму, в ходе которых глава Кремля может пойти на новое наступление на Украину. Президент уверил, что Украина готова и не боится никаких угроз со стороны России.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Стратегия нацбезопасности и обороны, СНБО, решение, указ
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 156797 +2462
Выздоровели 69543 +650
Летальные 3211 +33

Данные МОЗ Украины
Обновлено:18:11, 14.09.2020

Онлайн референдум
  • Полгода с коронавирусом: продолжаете ли вы соблюдать карантин?
  • 59%
    41%

    Ответили 230495

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...