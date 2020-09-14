Перешли все рамки разумного - у Путина бесстрашно бросили вызов команде Меркель

В команде российского президента Владимира Путина истерика из-за дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, которого, как подтвердили спецлаборатория немецкого Бундесвера и две независимые лаборатории Франции и Швеции, отравили нервно-паралитическим агентом из группы "Новичок". Страны Евросоюза подозревают прямую причастность Кремля к этому ужасному преступлению и требуют от Путина немедленных объяснений. Но российский глава называет все обвинения "голословными" и его поддерживает все политическое окружение. В ответ на обвинения в отравлении Навального, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров решил в последний момент отменить рабочий визит в Берлин 15 сентября, который был запланирован еще год назад. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу российского дипведомства.

У Лаврова пояснили его внезапое решение тем, что цель поездки уже неактуальна, да к тому же главы МИД Германии Хайко Маас выделил на переговоры с российским коллегой всего 1,5 часа из-за нагруженности графика, что, конечно же, не устроило Москву.

Одновременно Лавров прокомментировал ситуацию с политиком Алексеем Навальным. Он считает, что западные партнеры перешли все рамки разумного и вынуждают Россию сознаться в отравлении Навального.

"У нас есть свои законы, согласно которым мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определенные процедуры. Их соблюдению была посвящена доследственная проверка. Пока у Москвы нет оснований заводить уголовное дело по ситуации с Навальным, и поэтому Генпрокуратура запросила правовую помощь у Берлина. Нам говорят, вы не верите немецким специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Эти выводы подтверждены французами и шведами. Загадочная история», — заявил Лавров.

Тем самым он поставил под сомнения данные германских токсикологов и специалистов из лаборатории Франции и Швеции, которые подтвердили, что Навального отравили боевым ядом. Российские же медики утверждают, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ.

Важно отметить, что по данным Reuters, врачи скорой помощи, которые оказывали первую помощь Навальному в Омске, когда его сняли с борта самолета в бессознательном состоянии, не обнаружили повышения уровня сахара в крови в первоначальных тестах и признаков нарушения обмена веществ — у него исключили диабетическую кому и инсульт. Но уже врачи омской больницы заявили, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ и повышенного уровня сахара.

Напомним, 2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. У Меркель убеждены, что боевой яд такого типа могли создать только в государственной лаборатории и он мог быть доступен только спецслужбам. Эксперты Бундесвера считают, что Навальный должен был умереть в самолете, но спасло его то, что пилоты экстренно посадили самолет, а в Омске медики дали ему антидот — атропин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон жестко поставил Путина на место после того, как независимая лаборатория Франции подтвердила отравление Навального "Новичком".